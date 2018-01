La formación Podemos censura al alcalde por disponer del sueldo más alto de la provincia

Tras la publicación de los ingresos de los distintos alcaldes de la provincia, Podemos Chiclana hizo una valoración de la "más que copiosa cantidad" que gana José María Román, regidor de la ciudad "y el alcalde que más cobra de su administración según los datos de Hacienda".

Para la formación morada es un "absoluto disparate" las cuantías que percibe el primer edil del PSOE, "máxime cuando lo comparas con alcaldes y alcaldesas del cambio, quienes se comprometieron a percibir cuantías con unos límites éticos que nos acercasen a la realidad de nuestros vecinos y vecinas".

De esta manera Podemos defiende que "nuestros alcaldes en la provincia como son José María González en Cádiz y Antonio Romero en Puerto Real han donado las partes sobrantes de sus sueldos a donde lo han considerado oportuno, como asociaciones de mujeres, de ayuda social, etcétera", así como en marco Estatal indican que "otras personas como Ada Colau en Barcelona no pudo bajarse el sueldo por la negativa a cobrar menos de otros partidos, por lo que también dona el sobrante".

Así, señala que Román recibe "más de 60.000 euros por gobernar una ciudad de 80.000 habitantes, 12.000euros más que Carmena por Madrid y casi 20.000euros más que Ada Colau por Barcelona. Algo va muy mal"

Daniel Martín, portavoz de la formación municipal Por Chiclana Sí Se Puede (PCSSP), especifica que "no es que los cargos públicos deban cobrar menos, eso no nos hace mejores, pero entendemos que hay que aceptar un compromiso mínimo para no solo no alejarte de la gente, sino porque es una herida abierta en la sociedad que se estén aplicando recortes muy duros que recaen sobre el conjunto de la población mientras que unos pocos mantienen un tren de vida impropio".

Por otro lado, desde Podemos denuncian públicamente el "enésimo engaño a la ciudadanía por parte de José María Román". "Le recordamos al señor Román, que a principio del periodo corporativo se comprometió a cobrar únicamente de Diputación provincial para aliviar a la hacienda local, Hacienda desmiente totalmente esto y demuestra la poca palabra del regidor". Por todo esto, exigen al PSOE que hagan publico todas las retribuciones del alcalde.

Respecto a este tema se ha pronunciado Carlos Fernández, portavoz de la formación en la localidad, quien ha comparado las "engordadas nóminas del señor Román" con "la realidad de la calle".

"La realidad -continúa- es que tenemos ciudadanos y ciudadanas cobrando 700, 600, 500, 400 y hasta 300 euros; y que deben hacer frente a cuestiones como los embargos de Diputación, que no dialoga lo más mínimo, y de esos exiguos ingresos pagan impuestos atrasados, actuales y les tiene que quedar para vivir", explica Fernández. "Y esas medidas inhumanas se las ha impuesto un señor que es el que más cobra de la provincia de Cádiz", apostilla.

Podemos Chiclana, finalmente, manifiesta que hacen falta "personas de la calle en los cargos públicos y que vivan como la gente a la que quieren representar y defender en las instituciones".