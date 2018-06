El ferial se hace pequeño

El Real de Las Albinas tenía ayer una cita con los más pequeños y en concreto en la calle del infierno donde se concentran las atracciones de la Feria. Esta llamada respondía a que la jornada se dedicaba a los niños y las niñas, quienes pudieron montarse en más 'cacharritos' debido a la rebaja en los precios.

Además, se trataba de una jornada propicia para acudir al ferial en familia, ya que ayer era festividad local en honor a San Antonio y, asimismo, aunque apretaba el calor al mediodía también aliviaba una suave brisa de viento de poniente.

Las mujeres ataviadas con trajes de flamenca podrán ir hoy gratis en autobús hasta la Feria

De esta manera, el trasiego de cientos de niños por las atracciones fue continuo e intenso durante casi toda la jornada con el fin de aprovechar al máximo la rebaja del coste de los tickets.

Además, y para facilitar el transporte hasta el recinto ferial, los desplazamientos en autobuses urbanos no suponen coste alguno para los niños menores de 10 años, que deben ir acompañados por un adulto, y para los mayores de 65 años.

Mientras que los niños iban a lo suyo, las casetas también aprovechaban esta fiesta local para recibir a la clientela. En este sentido, cabe resaltar que conforme avanzaba la jornada, mayor era el número de personas que acudían al Real. Así, a partir de las seis de la tarde comenzaba a apreciarse como iba aumentando paulatinamente la entrada de público en recinto. Por su lado, las actuaciones en la Caseta Municipal comenzaron a partir de las 16:30 horas con una programación en la que se incluía al grupo Son y compás, la academia de baile de Antonia Baro y Javier Sánchez, animación infantil, el grupo flamenco Mira como suena y Súper Agente 86, mientras que la Orquesta Zafiro amenizó posteriormente la noche. Al programa se sumaba, además, la inauguración de Equimar a partir de las 21:00 horas.

La jornada de ayer también sirvió para que un jurado visitara las distintas casetas para en los próximos días otorgar los premios a la mejor decoración.

Pero en la festividad de San Antonio no podía faltar el tradicional reparto de panecillos por parte de Manolita Fernández, quien ya cumple 21 años al frente de esta singular iniciativa que no decae. En este sentido, a las once de la mañana se celebró la misa oficiada por el padre Alberto en la iglesia de San Telmo, que estuvo repleta de gente. Media hora después, Manolita Fernández procedía a la distribución de 3.500 panecillos en envoltorios con una oración y con alusiones a San Antonio.

Una larga cola ante la parroquia dejaba testimonio del tirón de esta cita a la que asistieron cientos de personas y que, como cada año, faltó panecillos para satisfacer tanta demanda.

En otro orden de cosas, merece mención especial el dispositivo de limpieza desarrollado por la empresa municipal Chiclana Natural, ya que el ferial se encontraba en perfectas condiciones antes del mediodía pese a las miles de personas que estuvieron en la noche del pasado martes en la Feria con motivo de su inauguración.

La programación prevista por el Ayuntamiento continúa hoy con el Día de la Mujer, jornada en la que se desarrollarán distintos actos. En concreto, la Caseta Municipal será el escenario donde, a partir de las 14:30 horas, se reconocerá la labor de diversas mujeres. En esta ocasión, los homenajes serán para las mujeres que forman parte de las Vocalías de Mujer de las diferentes asociaciones de vecinos que forman parte del Consejo de Mujer.

Así, serán galardonadas Mª del Carmen Navas García y Petrola Moreno Marcial, de la AVV San José del Arenal; Andrea Ariza Romero y Soledad Ariza Ortiz, de la AVV Mayorazgo Alto; Margarita Mota Jiménez y Josefa Moreno Camacho, de la AVV Pintor Sebastián Gessa; Petra Moreno Vázquez y Emilia Quirós Castillo, de la AVV Pilar del Cerrillo; Francisca Ruiz Ruiz y Mª Paz Ruiz Ruiz, de la AVV Poeta García Gutiérrez; Francisca Guerrero Carrillo y Antonia Jurado Fuentes, de AVV Recreo San Pedro; Mª del Rosario Rodríguez Cano y Manuela Sánchez Cabeza de Vaca, de la AVV Ermita Santa Ana; Aranzazu Rodríguez Zajara y Mª de las Nieves Moreno Martín, de la Federación Vecinal Chiclana Norte; Beatriz García del Ojo e Inmaculada Pérez de la Torre, e la AVV Fernando Quiñones, y Ana Bernal Estrada, de la AVV El Trovador. Ya por otro lado, las mujeres ataviadas con sus vestidos de flamencas podrán viajar hoy gratis en autobús hasta el ferial.

Además, en el transcurso del Día de la Mujer se recupera la degustación de tortillitas de camarones en honor a las mujeres chiclaneras. Ya a las 16:00 horas será la actuación de la academia de baile de Mari Carmen Casanova, a la que seguirán María La Mónica, Sabor Añejo, Mesalla y La Década Prodigiosa. Por otro lado, a las 20:00 horas se celebrará el primer espectáculo ecuestre en la pista de Equimar.