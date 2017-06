"Soy exigente y busco lo mejor para la clientela"

Trabajador e incansable donde los haya. José Luis García López, responsable del afamado restaurante El Duque, en Medina Sidonia, se vuelca en estos días en la caseta 'La Feria del Duque' donde se ofrece un excelente tapeo y comidas para chuparse los dedos.

-¿Cuál es la receta para que el cliente siempre salga satisfecho?

En la caseta no bajamos el nivel con respecto al restaurante en Medina. Se come igual de bien"

-En primer lugar hay que ofrecer productos de primera calidad y para eso hay que ser exigente y buscar lo mejor para la clientela. Voy a los sitios más difíciles para encontrar carne, pescado o marisco. Veo el material y si me gusta lo compro. Una cosa muy importante: los alimentos que servimos son del día, es decir fresco.

-La experiencia es un grado.

-Llevo 40 años en El Duque y 32 en las ferias. Precisamente, en Chiclana es la primera vez que abrimos una caseta con el nombre del restaurante, antes eran subvencionadas por grandes empresas.

-¿Y qué material se ofrece en la caseta La Feria del Duque?

-Aparte de los platos típicos de Feria como la tortilla de patatas, pimientos fritos, etc..., se puede comer un excelente rabo de toro, entrecot de retinto, salmonetes, lomo en caña, jamón de primera calidad, así como marisco. Además, para las comidas concertadas ampliamos las posibilidades y, por ejemplo, se puede degustar un extraordinario brazuelo de cabrito al horno. En la caseta no bajamos el nivel con respecto al restaurante en Medina. Se come igual de bien. Además, aquí tenemos una de las mejores orquestas de Andalucía, Alldara Show.

-Como usted dice, para no bajar el nivel de calidad hará falta un despliegue importante.

-Y eso supone muchísimo trabajo. Apenas duermo dos o tres horas en mi casa, donde aprovecho para cargar el móvil pero donde también me cargo de vida. Lógicamente me rodea un extraordinario equipo con Fernando Limón como encargado y, sobre todo, está el empuje y la comprensión de mi mujer Ana María Vega Gallego, mis hijos José Luis e Iván y mi niña María.