La bolsa de empleo del servicio de limpieza registra 627 solicitudes

Más de 620 personas han presentado su solicitud para la bolsa de empleo de cara a cubrir trabajos eventuales en el servicio de limpieza de edificios municipales y colegios públicos por parte de la empresa municipal Emsisa.

Así lo ha manifestado la consejera delegada de Emsisa, Carmen Jiménez (PSOE), quien ha lamentado "la nefasta actitud del Partido Popular y su presidente en Chiclana, Andrés Núñez, quien sigue intentando confundir a la ciudadanía y boicotear todo lo que sea progreso y beneficioso para la ciudad".

El listado provisional para ocupar una de las plazas de manera eventual se publica hoy

La última noticia "poco acertada por parte del señor Núñez" es la denuncia pública sobre una supuesta falta de información en relación a la bolsa de trabajo para cubrir trabajos eventuales en el servicio de limpieza de edificios municipales y colegios públicos por parte de la empresa municipal Emsisa. "Y decimos que es una noticia poco acertada porque es rotundamente falso que se haya ocultado cualquier tipo de información a la ciudadanía al respecto. Tan solo hay que ver cómo se ha publicitado en la página web del Ayuntamiento, así como en los tablones de anuncios del propio edificio consistorial y la empresa municipal Emsisa", ha explicado Carmen Jiménez.

"Si realmente no se hubiese publicitado, no se habrían apuntado a lo largo de la pasada semana 330 personas, sin olvidar que hoy, hasta esta hora, se han inscrito 100 personas más", ha incidido la delegada, que también ha especificado que "no sabemos a qué se refiere el señor Núñez con eso de falta de información a la ciudadanía, cuando vemos que el número de personas apuntadas a la bolsa de trabajo es de 427 personas, sin que aún haya finalizado el plazo". Una vez finalizado este plazo, el número total de personas inscritas es de 627.

La edil socialista ha reseñado que el plazo finalizó ayer a las dos de la tarde y que hoy se publicará el listado provisional con la baremación de todas las solicitudes presentadas. Son dos días los establecidos para la presentación de alegaciones, estando previsto que el viernes 26 de publique el listado definitivo de las personas que entran a formar parte de esta bolsa de trabajo.

Según dijo, el cupo de trabajadores está más que cubierto, puesto que se calcula se hará falta entre 30 y 50 personas para cubrir las bajas eventuales por enfermedad o por vacaciones a lo largo del año. "Así, se cumple con los principios de publicidad, mérito y capacidad, puesto que entre los aspirantes se llevará a cabo una evaluación de los perfiles para designar el orden en la bolsa de trabajo", ha señalado la edil, que exige "al señor Núñez y a sus compañeros del PP que dejen de poner trabas en las ruedas y, sobre todo, de confundir a la ciudadanía con mentiras e informaciones malintencionadas, que no tienen nada que ver con la realidad".

Camen Jiménez ha expresdado que "sabemos que al señor Núñez le ha dolido que el proceso de municipalización de este servicio finalizara de forma satisfactoria, sobre todo, después de lo que padecieron estas personas durante los cuatro años de Gobierno del PP y sus reivindicaciones cada semana. Pero se trata de una actitud censurable de una persona, que en el futuro quiere optar a gobernar en nuestra ciudad, puesto que trata de impedir el progreso y que todo se desarrolle con normalidad".