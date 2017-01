"Ha sido un año difícil porque el PP dejó hundida a Chiclana en la miseria"

La secretaria general del PSOE-Chiclana, Cándida Verdier, acompañada de la secretaria de organización de la formación, Mª Ángeles Martínez Rico, y el secretario de política municipal del PSOE-Chiclana, Francisco Cifredo, hizo un balance de lo que ha sido el año 2016 y para hablar del futuro del Gobierno municipal y de la agrupación socialista.

Verdier resaltó que ha sido un "año difícil" que se ha cerrado con una importante deuda municipal, "ya que el Partido Popular dejó hundida a Chiclana en la miseria, siendo una localidad totalmente abandonada. Así pues, recuperar una ciudad que no ha tenido mantenimiento durante cuatro años es muy difícil y por ello tenemos serias dificultades desde el Gobierno para el mantenimiento del municipio, puesto que no es lo mismo mantener las calles y toda la infraestructura año tras año".

Al respecto, hizo alusión a "unas finanzas municipales en un estado absoluto de precariedad. Tenemos tres datos que son objetivos, uno es que el PP pasó en cuatro años de 40 millones de pendiente de pago a 80 millones en junio de 2015; bajó el recibo del IBI, incrementando los perjuicios a las finanzas municipales, creyendo que iba a ganar las elecciones y finalmente las perdió, y, por último, hemos cerrado el año con 11,5 millones de déficit", añadiendo que "a pesar de todo ello, nos pusimos a trabajar con el propósito de sacar adelante y el resultado no ha podido ser mejor".

En este sentido, recordó que en diciembre se ha celebrado una batería de plenos municipales con casos importantes como los del presupuesto para este 2017, "unas cuentas que dan estabilidad y credibilidad al Gobierno local, para que la ciudad se sienta respaldada por su Ayuntamiento, puesto que son unos presupuestos que se han confeccionado pensando en las personas, en el que se incrementan las partidas de Vivienda, Servicios Sociales y políticas de empleo, pensando siempre en los que peor lo están pasando y pensando en pelear por Chiclana y por sus ciudadanos y ciudadanas. Un presupuesto, además, que nos hace ser el primer municipio de la Bahía de Cádiz con él cerrado y aprobado".

También puso de relieve el convenio con la Diputación de Cádiz, puesto que "nos hemos visto obligados a firmar este convenio para recuperar la recaudación ejecutiva que llevaba el Partido Popular duplicada en 80 millones, para recuperar lo que no pagan aquellas personas que no quieren hacerlo, gente de nuestra ciudad y de otras ciudades, a las que no tenemos acceso para poder incrementar la recaudación", ha señalado la secretaria general, manifestado también que se ha cerrado el año de forma satisfactoria por "los datos del desempleo.

Otro de los aspectos que ha destacado Cándida Verdier es la entrada en vigor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que el 30 de diciembre se publicó en el BOJA. "Es un Plan General de todos, porque no gusta a nadie, pero gusta a todos, porque todos hemos puesto un granito de arena en este documento, que servirá para dar economía y actividad a la ciudad y que, además, dará la posibilidad de que las ordenanzas de regularización las podamos aprobar de forma definitiva y estemos regulando las viviendas del extrarradio para que puedan tener luz, agua y alcantarillado", apostilló la secretaria general, que también incidó en otra materia importante como es la municipalización de los servicios de ayuda a domicilio, limpieza de colegios públicos y edificios municipales y del servicio de parques y jardines, "que provocarán un ahorro en el Ayuntamiento, pero lo más importante para nosotros es la dignidad y la estabilidad en el empleo que le dará a esas casi 200 personas, que van a pasar a ser empleados de Emsisa y de Chiclana Natural".

"El desbloqueo de otras actividades también ha sido importante para nosotros durante el 2016, precisamente, porque entramos en el Gobierno municipal con una idea, que no es otra que la de trabajar para desbloquear asuntos que el Partido Popular había tenido dormidos, porque le interesaba más la lucha política y el enfrentamiento con otras administraciones. Nosotros, desde el Partido Socialista, lo que hemos querido hacer es desbloquear para dar alegría a la gente y para solucionar los problemas a la ciudadanía. Por eso se ha desbloqueado el centro de salud de Los Gallos, se va a desbloquear la Plaza Mayor, hemos abierto el Centro de Interpretación del Vino y la Sal y la Fábrica de la Luz, así como la sede de Servicios Sociales", ha explicado Verdier.

Por todo ello, la secretaria general aseguró que "encaramos el 2017 con optimismo y con fuerza. Por un lado para exigir desde esta agrupación municipal al Gobierno central que las finanzas del Ayuntamiento reviertan en el propio Ayuntamiento, para que podamos invertir el superávit en las competencias que son propias y para que el Gobierno central se dé cuenta de que la administración local ha sido la única que ha hecho un esfuerzo por cumplir con la Ley del gasto y cumplir con las exigencias del Gobierno central".

Con respecto al PSOE, la secretaria general expresó que "en 2016 nuestro partido ha pasado por otras elecciones y estuvimos trabajando para ganarlas, aunque finalmente no lo logramos. Todo este trabajo que se hizo y la lucha de la derecha por cargarse al Partido Socialista ha hecho que tengamos que lamentar episodios en nuestro partido que nos han dejado tocados. Debemos reconocerlo, porque es la verdad y no podemos ocultarlo". Así, dijo que el PSOE "está en un momento importante, porque ha sabido superar con optimismo, esfuerzo y trabajo en estos cuatro años la fragmentación y división interna que había. Por ello, estamos seguros que también superaremos esto".