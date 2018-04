El comité de empresa de las limpiadoras acusa al PP de propagar "miedos y bulos"

El comité de empresa de las limpiadoras de edificios y colegios públicos salió al paso de las manifestaciones del portavoz del PP, Andrés Núñez, en las que aseguraba que las trabajadoras sufrían presiones y retrasos en los pagos.

Las representantes de las trabajadoras indican a Núñez que en lo relativo a los pagos "en la época de su Gobierno, tendríamos mucho de que hablar , pues si bien la demora en el cobro de la paga de marzo a supuesto algún día de más , usted y sus compañeros jamás nos pagaron lo que por acuerdo habíamos logrado".

Así, hace mención sobre ¿dónde estaba usted cuando las empresas tardaban hasta diez o quince días en pagarnos las nóminas" o "dónde estaba cuando nos recortaron más cuatrocientas ochenta horas del servicio. Estaba usted en el Gobierno municipal, ese Gobierno que saco un pliego con más de cuatrocientas ochenta horas de recortes efectivas de trabajo , mas un 20% de bajada económica en el presupuesto que significaba 16 despidos en la plantilla".

El comité recrimina a Núñez "cuando intentaba ridiculizarnos en las redes sociales , al parecer éramos de otra galaxia. Pues aprovechándose de la necesidad que crea la crisis, de la cual tenéis mucha culpa los miembros de PP, intentabais enfrentarnos al resto de los ciudadanos de Chiclana haciendo un llamamiento al linchamiento de nuestro colectivo compuesto, como sabe, por un porcentaje mayoritario de mujeres con cargas familiares y la gran mayoría con más de treinta años de antigüedad en el servicio".

Sobre las presiones a las trabajadoras, añade que Núñez "debía informarse mejor. Pensamos que le han malinformado. Sea usted valiente e infórmese de manera veraz y en la fuente determinada para esto y no ande extendiendo miedos y bulos que a la corta le puede explotar en la cara".

El comité de empresa indica que sólo entienden "del día a día, de la lucha constante por ganar y mantener unos derechos adquiridos que la política de su partido se encarga de destruir y nos remitimos al periodo donde usted gobernó con sus compañeros, ahí están las hemerotecas". .

En este sentido, expresa que "cada día supone para los trabajadores/as un ejercicio de lucha contra las injusticias de los que estuvieron , de los que están o de los que vengan" .

Las representantes de las trabajadoras admiten que es cierto que hay dificultades, "pero también es cierto que tenemos un canal de dialogo que con el PP no teníamos y con él cual los derechos que teníamos perdidos vamos recuperando".

Subraya que entiende las "ansias y nerviosismo" de Andrés Núñez "por captar votos" para las próximas elecciones municipales , "pero no nos utilice , infórmese bien y no de palos de ciego y, por supuesto, estamos a su disposición para la información que necesite. Eso si, le garantizamos que será la verdad , aunque a usted no le guste".