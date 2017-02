Un cartel de Carnaval con solera

Un cartel de José Luis Díaz de la Torre que data de 1991 anunciará fiestas de Carnaval de Chiclana de 2017 que se desarrollarán del 23 de febrero hasta el cinco de marzo. La presentación del afiche se llevó a cabo ayer en el Ayuntamiento con la presencia del referido autor; el alcalde, José María Román; el delegado municipal de Fiestas, José Manuel Vera; el propietario del cartel y representante de la Peña Perico Alcántara, Pepe Moreno, y el representante de Achica, José Ruiz.

Así, se trata de una creación de principios de los años 90 que representa el sentir del Carnaval de la calle y su forma de ser y, además, es un homenaje y un reconocimiento a las agrupaciones chiclaneras. Hay que reseñar que esta misma imagen ilustró la portada del 'Grupo Pazocalle' por el 25 aniversario de su fundación.

El autor dice que su creación refleja lo que eran las fiestas carnavalescas en la calle

El alcalde de Chiclana destacó que este cartel "engancha con el esfuerzo que está haciendo el Gobierno para que el Carnaval sea un Carnaval de la calle, que es lo que refleja este cartel. Es claro ejemplo del carnaval antiguo de Chiclana, mucho más callejero. Ya el año pasado se dieron los primeros pasos para mejorar estas fiestas en la ciudad y este año, creemos que podemos seguir avanzando y mejorando para ir fortaleciendo el Carnaval en su esencia más pura".

Además, el delegado de Fiestas, José Manuel Vera, reseñó que es un cartel "que tiene más de emociones y sentimientos, que de información, y que dará buenas primeras impresiones. Es un cartel que transmite fuerza y la historia de nuestro carnaval, que es lo que pretendíamos, para recordar el carnaval de la calle, aquella época dorada del Carnaval de Chiclana y la importancia que siempre tuvieron nuestras agrupaciones".

Por su parte, Díaz de la Torre señaló que su creación la hizo "muy enamorado del Carnaval de la calle en 1991 y, sobre todo, de lo que eran estas fiestas en Chiclana y el grupo Pazocalle, del que siempre me he sentido amigo y he sido gran admirador". También explicó que "lo que me llamaba mucho la atención era la gestualidad, los gestos de las manos y las caras, con unos tipos casi dramáticos, pero en las calles, y fue el espíritu que quise transmitir con esta obra". Además, ha agradecido la idea de recuperar este cartel y sacarlo de nuevo después de tantos años.

Pepe Moreno, por su parte, ha mostrado su agradecimiento por ser el cartel elegido para "anunciar el Carnaval de Chiclana, porque representa lo que era el Carnaval en la calle, esencia que José Luis supo captar desde el principio. Supo captar las expresiones y todos nos vemos reflejados en esta imagen".

José Luis Díaz de la Torre es Licenciado en Bellas Artes por la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid. Cuenta con una trayectoria muy amplia, ya que fue director de la Casa de la Cultura y del Teatro Moderno y es autor de numerosas muestras, entre ellas, 'Retratos', que se expuso en el Museo Municipal en 2013. También es autor de los cuadros de Frasquita Larrea, Carmen Picazo y Victoria Baro, que forman parte de la galería de personajes ilustres desde el pasado marzo de 2016.

Por otro lado, y en transcurso de la presentación del cartel carnavalesco, también se presentó el mosaico en honor a Perico Alcántara, que se inaugurará el próximo 23 de febrero, a la una de la tarde, en la calle Virgen del Carmen. Esta obra fue pintada por Juan Muñoz en 1979 y el mosaico lo ha realizado Gres Sierra, realizando así un homenaje al titular de la Peña Carnavalesca de su mismo nombre, que recibió un reconocimiento en la ciudad en el centenario de su nacimiento, al que ahora se une este otro.

Hay que reseñar que Pedro Leal Torres toma el apodo de su padre. Además, fue un destacado autor carnavalesco que en sus letras supo plasmar de manera muy acertada la idiosincrasia de la Chiclana de su época y la forma de ser y sentir de sus habitantes.

El alcalde de la ciudad explicó que este homenaje es un compromiso adquirido con la familia Leal para colocar un elemento recordatorio de quién fue Perico Alcántara. Para ello, ubicaremos este mosaico conmemorativo en la calle Virgen del Carmen, que fue donde estuvo el local de la Peña durante muchos años".

Con este evento, el alcalde ha señalado que se sigue una dinámica diferente a "ponerle el nombre a una calle, puesto que los vaivenes que se producen pueden hacer cambiar estas nomenclaturas. Por ello, creemos más acertado este tipo de reconocimientos y homenajes, en lugares simbólicos, como es este caso, que será una muestra de gratitud hacia la figura de Perico Alcántara. Ese día será un día de fiesta carnavalesca, para la Peña que lleva su nombre y para la familia". Por su parte, Pedro Leal, hijo de Perico Alcántara, agradeció este gesto, "por ser el reconocimiento a la labor que realizó mi padre como autor carnavalesco".