La carretera de Sancti Petri tendrá una vía de emergencias durante el festival

A falta de menos de un mes para que den comienzo los espectáculos incluidos en el Concert Music Festival Sancti Petri, el equipo de gobierno dio a conocer ayer algunos de los detalles organizativos del evento, a través de su portavoz municipal, Cándida Verdier, sobre todo en lo que a la seguridad y al tráfico en torno a esta cita se refiere.

En este sentido, Verdier explicó que "ante las dudas planteadas y la información vertida desde el Partido Popular, queremos aclarar que el pasado 30 de mayo a las 12:45 horas el PP presentó un total de 11 preguntas al Pleno sobre el festival, pero sólo 23 horas después volvió a presentar un escrito retirando las preguntas, que debían responderse esa misma tarde en la sesión ordinaria del mes de mayo. Parece ser que ya no le interesaba este asunto".

No se contemplan restricciones ni cambios en los aparcamientos habituales del poblado

No obstante, pese a la retirada de las preguntas, Cándida Verdier quiso responder a dichas cuestiones que desde el Partido Popular han planteado argumentando que, "como no tenemos nada que ocultar, vamos a responder públicamente las preguntas planteadas". En esta línea, desde el equipo de gobierno se explica que "las obras de instalación de gradas e infraestructuras no han tenido coste alguno para el Ayuntamiento, mientras que el aparcamiento en la zona del circuito de karts lleva habilitándose desde 2016, gracias a la autorización de la Junta, por tanto, no es un tema puntual de este año".

Por otro lado, en cuanto a los derribos efectuados en un edificio del poblado de Sancti Petri con el techo en mal estado y que han sido denunciados por el PP, Verdier manifestó que "esta actuación ha contado con el pertinente proyecto de seguridad e higiene, como no podía ser de otra forma. Además, tenemos la autorización de Cultura de la Junta para dicho derribo, así como el informe de viabilidad urbanística y el procedimiento de contratación de estas obras, que han supuesto una inversión de 2.783 euros. Toda esta información la tiene el PP a su disposición".

En relación a los problemas que puedan surgir en el tráfico de la zona, la portavoz del Gobierno aclaró que "el PP primero ponía en duda las plazas de aparcamientos que se iban a habilitar y luego pone en duda los gastos y el dispositivo, que son los mismos que en cualquier evento de estas características". "En definitiva, se va a llevar a cabo un dispositivo habitual para este tipo de espectáculos, haciéndose uso del personal necesario para preservar la seguridad de los asistentes", afirmó Verdier, quien añadió que, "en el caso de la entrada y salida de vehículos de emergencias, se habilitará un carril de emergencias en el lateral de la carretera más próximo a la playa, desde la calle Hércules hasta el poblado, mientras que los estacionamientos junto al carril bici se mantendrán como hasta ahora. Esta medida de la vía de emergencia ha sido consensuada con las fuerzas de seguridad". "Y, por supuesto, no se va a alterar en modo alguno el funcionamiento de los aparcamientos de la zona, por lo que se desarrollarán de la misma manera que hasta ahora", incidió la responsable municipal, destacando que "al igual que sucede en la Feria, el Carnaval u otro evento multitudinario, no hay nada previsto para regular los aparcamientos en Costa Sancti Petri, sobre todo, porque habrá plazas de sobra en las zonas habilitadas para el evento".

En relación a la selección del personal que va a trabajar en el festival, la portavoz municipal explicó que "no ha sido el Ayuntamiento quien ha contratado a los trabajadores, sino la empresa organizadora del evento. Es anticonstitucional que exijamos a la empresa que los contratados sean todos de Chiclana, ya que todos los españoles tienen el derecho a trabajar, aunque sí debemos recalcar que le hemos pedido que, si es posible, el mayor número de empleados sea de la localidad. Además, según nos ha comunicado la empresa, la mayor parte de las personas seleccionadas serán jóvenes, que buscan unos ingresos para pagarse sus estudios".

Con todo ello, Cándida Verdier recalcó que "se está trabajando para el normal desarrollo del festival y hoy mismo (por ayer) hemos mantenido la tercera visita a la zona con cuerpos de seguridad, bomberos y empresa de seguridad privada del evento". "Este viernes celebraremos la Junta de Seguridad, en la que se terminará de cerrar el Plan de Seguridad, que ya está redactado y consensuado con los cuerpos de seguridad", afirmó, al tiempo que insistió en que "la población debe estar tranquila ante la organización del Concert Music Festival, a pesar de que desde el PP tratan de generar dudas sobre la seguridad del mismo".

Verdier concluyó añadiendo que "no tenemos problema alguno en responder a las preguntas que nos puedan plantear, muy al contrario de lo que sucede con el PP, que aún no ha contestado sobre el gasto de los tres conciertos de 2008, que quintuplicó el desembolso del Ayuntamiento en relación a este festival con 30 espectáculos".