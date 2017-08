La asociación hostelera rechaza la regulación del aforo de las terrazas

La capacidad de las terrazas es el principal escollo que la Asociación de Hostelería Chiclanera encuentra para dar su aprobación al borrador de ordenanzas que el Ayuntamiento ha redactado sobre este asunto y que, en concreto, regula el procedimiento y criterios de otorgamientos de licencias para ocupación de vía pública y espacios privados de uso público por establecimientos comerciales, de hostelería y restauración, así como actividades de espectáculos públicos y recreativas ocasionales en vía y zonas de dominio público.

"Para nosotros es primordial que el consistorio cambie el artículo 17 que regula el aforo de las terrazas, porque los hosteleros estamos perfectamente cualificados para saber a quién atender y cómo hacerlo". De esta forma, se ha manifestado el presidente de la entidad, Vittorio Canu, a preguntas de este periódico.

Horeca y Toniza son las únicas entidades que han participado en el proceso de consultasHay que utilizar el sentido común y es necesario que se establezca un límite"

Y es que este polémico punto contempla que los establecimientos deberán adecuar sus instalaciones a la ampliación que supone la existencia de la terraza, limitando su capacidad máxima en dos veces el aforo o dos veces también la superficie del establecimiento.

A pesar de este rechazo, Canu asegura que "estamos dispuestos a seguir colaborando con el Ayuntamiento y estamos dispuestos a dialogar, pero también es nuestra obligación señalar todo aquello que consideramos que no nos gusta".

Canu ha realizado estas declaraciones una vez finalizado el periodo de consultas abierto por la Delegación Municipal de Urbanismo para recoger ideas, sugerencias y propuestas sobre este tema y en el que la propia asociación no ha tomado parte. "No lo hemos hecho porque las fechas no nos venían bien, estábamos a las puertas del verano y nos ha sido imposible", apunta. No obstante, aclara que "hemos dado nuestra opinión en todas las reuniones a las que se nos ha convocado desde Urbanismo durante el proceso de elaboración de esta norma".

Este artículo 17 también es objeto de controversia por parte de la Federación Empresarial de Hostelería (Horeca), ya que en el proceso participativo ha solicitado la eliminación total de este primer punto, al considerar que "la terraza se concede en función del espacio público disponible para su instalación".

Sobre este asunto se ha pronunciado también la responsable municipal de Urbanismo, Ana González, quien ha querido recalcar que "este documento es aún un borrador. No está cerrado". Para afirmar que su intención es que el que vaya definitivamente a aprobación inicial sea "objeto del diálogo y del consenso". Señalando a su vez que "estamos dispuestos a incluir las alegaciones pertinentes".

Sin embargo, González argumenta que "hay que usar el sentido común y habrá que establecer algún límite, que compagine los intereses de los hosteleros con el derecho de los ciudadanos a disfrutar del espacio público".

Por otra parte, es necesario señalar que solo se registraron cinco consultas durante el periodo de sugerencias que comenzó el pasado 22 de junio y terminó el 11 de julio. Tres de estas fueron realizadas por ciudadanos y las otras dos son documentos elaborados por la mencionada Horeca y la Asociación Medioambiental Toniza. Sobre este aspecto, Ana González ha indicado que "aunque estos dos últimos no se presentaron siguiendo el procedimiento y las herramientas habilitadas para ello, han sido admitidos y se valorarán igual que los otros".

Cabe destacar que Horeca en sus alegaciones también ha solicitado la eliminación de parte del articulado que se refiere a la intervención del Ayuntamiento en los espacios físicamente saturados, a la vez que ha incluido un buen número de ideas sobre las más diversas temáticas, como las solicitudes, los requisitos generales, los documentos a aportar o la reducción de los horarios.

Por su parte, Toniza ha propuesto, entre otras muchas medidas, que "conste explícita y claramente en la futura ordenanza los horarios de apertura y de cierre y los de montaje y recogida del mobiliario de las terrazas".

Además, sugiere que "en un anexo de esta norma municipal, a modo de recordatorio, figuren "expresamente las infracciones y sanciones aplicables más comunes por contaminación acústica". Por último, Toniza apuesta por la celebración de un debate público, "en el que consten todas las opiniones de las ciudadanos y las asociaciones".