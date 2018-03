Unos 700 alumnos acuden a charlas sobre seguridad en los móviles

Un total de 700 escolares ha tomado parte en las charlas sobre la seguridad en los dispositivos móviles, que se han desarrollado en las últimas semanas en los centros educativos de la ciudad, según el delegado municipal de Juventud, José Alberto Cruz, quien se ha mostrado muy satisfecho por la aceptación que ha tenido esta iniciativas, así como por el interés mostrado por los jóvenes de la ciudad en esta materia.

Con esta iniciativa lo que se ha pretendido "es hacer ver a los jóvenes los peligros reales que nos encontramos al usar aplicaciones móviles y redes sociales, así como el hecho de que la mayor parte del tiempo no somos conscientes de que se encuentran ahí", ha explicado el delegado, destacando que "un ejemplo de ello es cuando aceptamos los términos de uso de una aplicación pero no leemos lo que aceptamos o cuando no somos conscientes de la cantidad de datos personales que entregamos a numerosas empresas sin ser conscientes".

Además, ha incidido en que "con esto no queremos crear un aura de temor hacia estas plataformas, sino todo lo contrario, ya que el objetivo es incentivar su correcto uso, puesto que es una potente herramienta que nos acompaña durante todo el día". Así pues, las sesiones que se han impartido a en los centros educativos se han centrado en tres puntos, que son seguridad en las redes sociales Facebook e Instagram, derechos de privacidad como usuarios y conceptos básicos de seguridad en tu móvil.

Estos tres puntos se han tratado de forma dinámica y despertando interés en los alumnos, para así motivarlos y crear una sesión interactiva donde todos han participado.

Cruz ha resaltado que el móvil es, probablemente, "la herramienta más usada por todos los jóvenes hoy en día. Es por ello por lo que creemos que es fundamental que sean conscientes de los riesgos y problemas que pueden encontrarse, de ahí que pongamos en marcha estas formaciones".