"Voy partido a partido pero siento que me queda política para rato"

A un año de las próximas elecciones municipales de 2019, el panorama local sigue despejándose, al menos en lo que a los dos grandes partidos actualmente en la Corporación se refiere, PSOE y PP. Y es que, tras el reciente anuncio de Andrés Núñez como cabeza de lista por parte de los populares chiclaneros en sustitución de Ernesto Marín, esta misma semana se ha confirmado una noticia que venía intuyéndose desde hace tiempo, la de la candidatura del actual alcalde, José María Román, como cabeza de lista del PSOE para dichos comicios.

De esta forma, una vez cerrado el plazo de presentación de precandidaturas por parte de los militantes del PSOE en las ciudades de más de 20.000 habitantes para optar a las primarias de esta formación en cada localidad, la ausencia de rival que pugnara en esta ocasión con la candidatura encabezada por el actual presidente de la ejecutiva local ha hecho que Román vuelva a erigirse automáticamente en el elegido para liderar la continuidad del proyecto socialista en la ciudad, sin necesidad de pasar por dichas primarias.

A falta de un año, que en política es mucho tiempo, creo que lo que funciona, mejor no tocarlo mucho"

En este sentido, el propio protagonista reconocía a preguntas de este medio que ya ni se acordaba de las fechas de presentación de precandidaturas y de que se convertía así en candidato oficial, "algo que nos permite centrarnos en seguir trabajando por la ciudad y estar en el día a día de un proyecto que, pensamos, está dando muy buenos resultados para Chiclana", explicaba.

En este sentido, Román recordaba que queda aún un año para las municipales e incidía en que "eso es mucho tiempo en política", motivo por el que abogaba por "mantener el ritmo de trabajo que se está llevando a cabo en la legislatura para llegar a los comicios cumpliendo el proyecto que presentamos en 2015 en la mayor parte de los contenidos posibles". "Estamos implicados en un proyecto y en un ritmo de trabajo que ha dotado a la ciudad de la normalidad y el equilibrio que necesitaba, apoyado en estos momentos por importantes inversiones para acometer grandes proyectos y en pequeñas actuaciones que mantengan el ritmo diario del municipio", incide el alcaldable del PSOE.

De esta forma, las de 2019 serán las cuartas elecciones municipales consecutivas para José María Román como cabeza de lista, con tres triunfos y una derrota, aunque en uno de los triunfos no pudo gobernar por la formación del cuatripartito, un momento de su carrera política en el que asegura sentirse ilusionado y con ganas de mantenerse al frente del proyecto. "Prefiero ir partido a partido, pero siento que me queda para rato en política, porque me gusta el proyecto en el que estamos inmersos, hay buen clima, confianza y serenidad en la ciudad desde el diálogo y la confianza que se palpa en la calle", asegura en este sentido, al tiempo que se muestra optimista sobre los resultados que su formación puede conseguir en los próximos comicios municipales. A este respecto, Román valora que "en estos momentos, el contexto y el panorama que palpamos es favorable para el proyecto que encabezo, por ello tenemos confianza en poder repetir como ganadores en las municipales de 2019".

Asimismo, y aunque aún es pronto para valorar la continuidad o los cambios respecto al equipo de gobierno que actualmente lidera la Corporación, el candidato socialista reconoce que "cuando algo funciona lo mejor es no tocarlo mucho, pero si es necesario tomaremos las decisiones oportunas para mejorar lo que sea susceptible de avanzar, algo para lo que aún es pronto".

En relación al momento en el que llega su, hasta ahora, principal rival en las urnas, el PP, Román manifiesta que "en cualquier partido que pierde el gobierno es normal que se genere tensión y desajuste, y en el caso del PP esta circunstancia se ha visto incrementada en los últimos años de forma que la cohesión se resiente, por lo que es a su presidente y candidato al que le toca ahora arreglar algo en lo que tiene bastante trabajo", en referencia a las situaciones por las que han pasado los populares durante la actual legislatura, con hasta dos abandonos de sus filas por parte de sendos concejales del PP.

Por último, el actual alcalde se muestra también optimista en la etapa que le queda por vivir al frente del Gobierno local antes de las municipales, "con importantes inversiones procedentes de fondos como los de la Edusi, la ITI, las barriadas vulnerables, etcétera, y con pequeñas actuaciones que mantendrán el ritmo de trabajo en la ciudad para seguir avanzando en la mejora económica y social que venimos palpando en los últimos años", concluye.