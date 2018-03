El área de Vías y Obras realiza en 2017 cerca de 3.500 actuaciones

Por otro lado, Verdier señaló que también se ha actuado en un total de 88 caminos y calles en el arreglo de las mismas, buena parte de estas vías son del extrarradio, aunque también se ha intervenido en el casco urbano ante desperfectos que pudieran surgir en el asfalto. Además, dijo que hasta en 239 ocasiones se ha procedido a la reparación de socavones que se hubieran producido en las calles o caminos de la localidad y que suponían un peligro para conductores y peatones. "Pero desde la Delegación de Vías y Obras no solo se ha actuado en trabajos de reparación y arreglo de desperfectos, puesto que también se lleva a cabo un servicio de transporte de materiales entre las distintas dependencias municipales o a sedes sociales. Así, hasta en 530 ocasiones se ha actuado a lo largo del pasado año en este servicio de transporte", apostilló Verdier, quien añadió que también se ha procedido a la ejecución de otras actuaciones relacionadas con la reparación de maquinaria, rótulos, taller mecánico, etc.

En este sentido resaltó que este "equipo de Gobierno no diferencia entre chiclaneros de primera y chiclaneros de segunda, puesto que hemos actuado por todos los puntos donde nos han requeridos, sin discriminar a ninguna barriada por no encontrarse en el centro histórico o en la zona de la costa".

"Pido disculpas a los vecinos que no han podido ser atendidos"

"Desde la Delegación Municipal de Vías y Obras se trabaja incansablemente para atender las demandas de los vecinos de Chiclana, fundamentalmente en cuanto al arreglo de desperfectos que surgen a lo largo del término municipal, así como para otros asuntos dentro del Ayuntamiento, como el traslado de objetos, la preparación de todo tipo de eventos públicos o el mantenimiento de edificios municipales", expresó convencida la responsable del área municipal, quien también quiso destacar la constante y continua labor que se realiza desde su departamento. En este sentido, puntualizó que "no voy a decir que sea la delegación más importante del Ayuntamiento, porque todas las son, pero sí destacar que está destinada a buscar el bienestar de los vecinos". No obstante, admitió que Vías y Obras no puede llegar a las demandas de la totalidad de los vecinos afectados. Es por ello que Cándida Verdier quiso pedir "disculpas" a los vecinos que no han sido atendidos, "no porque no se quiere, sino por falta de recursos económicos".