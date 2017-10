Verdier presenta su candidatura a la Secretaría del PSOE en Chiclana

Militantes socialistas asistieron ayer a la Casa del Pueblo con motivo de la presentación de la candidatura de Cándida Verdier a la reelección como secretaria general del PSOE en Chiclana.

Así, Verdier ha comparecido ante los medios acompañada de compañeros socialistas de Chiclana, entre ellos, el alcalde José María Román, los padres de la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, así como concejales y miembros de la actual Ejecutiva Local.

"Me tengo que volver a presentar a la Secretaría General del PSOE de Chiclana porque así me lo han pedido los compañeros y compañeras de la ciudad", expresó Cándida Verdier, quien ha recordado que "venimos de un proceso congresual que ha llevado a Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE, a Susana Díaz a la Secretaría Regional y a Irene García a la Secretaría Provincial, a la que felicito desde Chiclana". Añadió que ayer se reunía la Ejecutiva Provincial y, entre otros puntos está la aprobación del calendario de las primarias a nivel local, que se llevarán a cabo a lo largo del mes de noviembre.

Verdier recordó que se presentó a la Secretaría General en el año 2012 "con mucha ilusión, aunque era un momento tumultuoso y complicado. Y ahora lo hago con muchísima más ilusión que entonces, porque hemos conseguido hacer del PSOE un partido fuerte y cohesionado, tal y como siempre ha demostrado en Chiclana. En esa línea de trabajo es como quiero continuar a partir del próximo noviembre, teniendo mayor credibilidad y demostrando que formamos parte de un partido cercano a los chiclaneros".

Para Verdier, "el PSOE de Chiclana ha representando siempre a esta maravillosa ciudad y ha conseguido el bienestar y la mejoría de sus vecinos", ha recalcado la candidata a la Secretaría Local, quien añadió que "en 2012 nos presentamos con un objetivo claro, recuperar la Alcadía. En estos cinco años hemos tenido cinco procesos electorales, destacando los comicios locales, en los que recuperamos la Alcaldía de Chiclana, pasando de estar por detrás del PP en cinco puntos en el año 2011 a estar diez puntos por delante cuatro años después".

Destacó en estos últimos años "hemos logrado tener un Gobierno sólido en Chiclana, que ha reanudado las relaciones institucionales y ha puesto en marcha proyectos que estaban dormidos, entre ellos, el centro de salud de Los Gallos, el tranvía o la Plaza Mayor". Así, reseñó que "vamos a trabajar para aprovechar los cargos orgánicos e institucionales que tenemos en nuestro partido. Que no le queda a nadie duda de que voy a luchar con cada uno de ellos, sobre todo, con los de nuestra agrupación, para que peleen por Chiclana", aseguró la candidata socialista, quien remarcó que "todo ello con lealtad y a favor de la ciudadanía. De lo contrario, no me van a encontrar".