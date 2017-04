Antonio Junquera Vela, gerente del establecimiento Oficopyer, fue designado como nuevo presidente de la Asociación de Empresarios de Chiclana tras no presentarse Nicolás Rodríguez a la reelección después de ocupar el cargo durante ocho años.

El nuevo responsable fue elegido por aclamación en una asamblea que tuvo lugar en el Hotel Meliá, donde asistió el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas, y empresarios de distintos ámbitos de la economía local.

Asegura que defenderá los intereses de la entidad ante los políticos "esté quien esté"Señala que el turismo supone el principal pilar económico en el que hay que apostar

"Vengo con muchas ganas y que no falten", dijo ayer a este periódico Antonio Junquera, quien durante los próximos años será el máximo referente local en la defensa de los empresarios y, sobre todo, de la asociación que lidera con más de 200 asociados.

Para el nuevo presidente es primordial la innovación y dar un giro a la entidad. Para ello confiará en su equipo en el que quiere introducir "poco a poco" nueva savia para impulsar la entidad. Fue vocal con la anterior directiva de la asociación y conoce de primera mano las dificultades a las que tendrá que enfrentarse a partir de ahora. En este sentido, quiso apostillar que la Asociación de Empresarios no está politizada, pese a la lógica diversidad de ideologías entre sus asociados: "Este punto hay que clarificarlo y dejarlo bien claro. Actuaremos conforme a los intereses de los empresarios y la economía en la ciudad. Esté quien esté como responsable político", aseguró.

Junquera expresó sus inquietudes empresariales en el discurso que ofreció tras la asamblea en la que fue nombrado presidente: "Provengo de un sector, el comercio, que mantiene problemas a la hora de abrir su puerta a la rentabilidad, por ser el que más tarde experimenta las mejoras económicas. Cuando las fábricas ya empiezan a echar humo y la industria se empieza a levantar, el comercio aún no ha experimentado la revitalización que necesita y esa va ser para mí una apuesta fundamental, no solamente el Centro Comercial Abierto Urbano, la actividades comerciales de la periferia tienen que tener una especial atención por parte de nuestra asociación y ese es uno de los deberes que me quiero poner", afirmó.

En esta línea, hizo alusión al turismo "que por supuesto para la asociación y para mí como presidente, va a ser uno de los caballos a los que tenemos que apostar, convencido de que es la tractora que ha sustituido a la construcción y a una industria que todavía no termina de arrancar con fuerza". También hizo especial hincapié en el sector agroalimentario "que no tiene nada que envidiar al de ninguna otra zona de nuestro país", apostilló.

Para Junquera, "nuestra industria tradicional, tanto la construcción como la industria del metal, necesitan apuestas fuertes, necesitan estabilidad e incrementar la productividad. En este tema sé que me encontraré enfrente a los sindicatos ya que un mal convenio colectivo se convierte en un freno insalvable para que nuestras empresas puedan sobrevivir". Además, dedicó unas palabras de agradecimiento al presidente saliente, Nicolás Rodríguez, "por todo lo que me ha permitido aprender a su lado, y el ejemplo de templanza que en situaciones empresariales muy comprometidas nos ha sabido transmitir".

La nueva junta de la Asociación de Empresarios que encabeza Junquera está compuesta por Jesús Romero Montalbán (vicepresidente); Antonio Fernández Sáenz (secretario general); Pedro Cortés Macías (tesorero); José Muñoz Flores (director técnico), y los vocales Manuela Mota Jiménez; Nicolás Rodríguez Ballesteros; Miguel Ángel González Aragón; José Antonio Delgado Jiménez; Manuel Manzano Ortiz; Juan Jesús Sánchez Rodríguez; Rocío García Cabello; Alberto Lalinde Fernaud; Rocío González Macías; Daniel Sánchez Ayala y Luis Chozas Rivera.