El TSJA admite a trámite un recurso de los ecologistas contra el PGOU

"Es volver a la burbuja urbanística", así resumieron ayer los ecologistas al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad que fue aprobado de manera definitiva a finales del pasado año, si bien aseguran que es "un suicidio" haber dado el visto bueno al documento al asegurar el municipio se enfrenta a una cuarta anulación de su Plan Urbanístico.

En este sentido, miembros de Ecologistas en Acción, Juan Clavero, la Asociación Medioambiental Toniza, David Moreno, y Agaden, José Antonio Sánchez, anunciaron que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo contra el PGOU de Chiclana.

Según los ecologistas, este recurso se basa en "dos claros incumplimientos legales", como son "la carencia de una Evaluación Ambiental Estratégica y el diseño de crecimientos urbanísticos injustificados". Además, un nuevo recurso de Agaden también espera que sea admitido por el alto tribunal.

Ecologistas en Acción ha culpado de la "nueva posible suspensión" del PGOU de Chiclana a sus responsables municipales y a la Junta de Andalucía por "pretender una aprobación que no se atiene a las normas".

Además, Ecologistas en Acción y la Asociación Medioambiental Toniza (ahora integrada en Ecologistas en Acción) señalan que han participado en todas las ocasiones posibles, "aportando soluciones y propuestas constructivas a este PGOU".

Así, recuerdan que han presentado unas 300 alegaciones, sugerencias, escritos e intervenciones en plenos municipales, "en gran parte desoídas y quedándonos sólo el recurso de los tribunales dada la tozudez del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía".

De esta manera, el colectivo ecologista ha lamentado que el Consistorio chiclanero, con la "complicidad de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio", haya seguido con "un procedimiento fraudulento de evaluación ambiental del PGOU que ha anulado ya numerosas veces el Tribunal Supremo (TS)".

Según argumenta, la justificación de que el PGOU está avalado por informes jurídicos es "una falacia", ya que dichos informes "se han realizado sobre la normativa de evaluación ambiental andaluza, la misma que el Tribunal Supremo (TS) viene considerando de forma reiterada que no se adapta a la normativa estatal y de la Unión Europea (UE) sobre evaluación de planes y programas".

Además, afirma que "se ha incumplido en el proceso de evaluación ambiental del PGOU de Chiclana la Directiva 2001/42/CE y la Ley 9/2006 relativas a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente".

Respecto a los "crecimientos injustificados", indica que mientras que "el crecimiento demográfico de Chiclana se está estabilizando y las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística son hacia una disminución de la población en medio plazo, se proyectan construir 17.190 nuevas viviendas, lo que supondrían un aumento de población de 41.256 habitantes (un 49,8%), a lo que habría que unir la legalización de otras 12.859 viviendas".

Ecologistas en Acción añade que en el PGOU "se recalifican un total de 28.647.604 metros cuadrados de suelos actualmente no urbanizables a urbanos o urbanizables", lo que supone "un aumento de 139,4 por ciento". "No se justifican estos crecimientos desmesurados en el PGOU como es preceptivo", ha apuntado.

Manifiesta que, tras la admisión a trámite, podría estarse ante "la cuarta anulación del PGOU de Chiclana, no ante el cuarto PGOU, ya que siempre es el mismo, el que el Ayuntamiento no quiere rectificar". Finalmente, ha subraya que "los responsables de una nueva posible anulación no son los denunciantes, sino los que diseñan y permiten las cosas mal hechas". En este sentido, ha agregado que Ecologistas en Acción pretende un diseño de ciudad que dé "seguridad jurídica a los ciudadanos, que sea ambiental y económicamente sostenible, no especulativo y basado en necesidades reales de los ciudadanos".