El Survival Zombie se celebrará este sábado a partir de las diez de la noche

La segunda edición del Survival Zombie se celebrará este sábado por la noche por las calles del centro. En este sentido, destacar que finalmente el horario de celebración del evento será de diez de la noche a cinco de la madrugada, tiempo durante el que no solo se desarrollará la competición, sino en el que participantes y espectadores podrán disfrutar de una Ruta de la Tapa Zombie, así como de la grabación del décimo y último capítulo de la serie 'Ya están llegando...'.

Así lo ha anunciado el delegado municipal de Juventud, José Alberto Cruz, quien ha comparecido en rueda de prensa junto a hosteleros participantes en el evento, así como a Jorge Carmona, responsable de la serie, que puede verse a través de las redes sociales.

Al margen de la competición, durante la noche del próximo sábado se desarrollará la Ruta de la Tapa Zombie, en la que participarán Bar La Flamenca, Pub Aqua, Sushi Panda, La estación del té, Bar Tasca El 22, Take Away, Discoteca Los Ángeles, Videoclub Ciudad Spring (American Take) y Cafetería Bar Box. "La Ruta de la Tapa consiste en un menú especial que prepararán los hosteleros del centro de Chiclana para esta noche. De esta forma, los clientes podrán disfrutar de unas tapas muy peculiares y que están elaboradas para no solo disfrutar de su sabor, sino también de su aspecto", ha explicado José Alberto Cruz, quien ha recalcado que "se trata de una forma atractiva y novedosa para atraer a un público curioso al centro de Chiclana durante la noche de los zombies".

Además, José alberto Cruz ha subrayado que esta iniciativa "la desarrollamos para trabajar en equipo con los hosteleros del centro de la ciudad y que sirva para beneficio, no solo de los participantes que van a pasar una noche muy especial sino también para los comerciantes", ha incidido.

El responsable del área ha animado a las personas que aún no han adquirido sus entradas a "participar en un evento tan especial como éste", ya que aún pueden conseguir sus entradas en los puntos físicos de venta en Chiclana, que son American Take y Atmósfera Sport, así como a través de la aplicación de Groupon y en la página web de Survival Zombie.