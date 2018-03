Sánchez acusa a los populares de mentir sobre unos cursos

El delegado municipal de Fomento, Adrián Sánchez, ha acusado al portavoz del PP, Andrés Núñez, de "mentir" respecto a la solicitud del Ayuntamiento para acogerse al Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE). En este sentido, Sánchez ha mostrado la documentación y el correo electrónico enviado a la Cámara de Comercio solicitando participar en este programa y ha recalcado que "hablar del señor Núñez es hacerlo de una persona que se dedica a mentir, puesto que solo hay que recordar cómo hace un par de semanas ya se demostró que mentía respecto al proyecto Dipujoven, sobre el que hoy se está llevando a cabo la selección de los beneficiarios".

"Las mentiras tienen las patas muy cortas y, una vez más, desde el PP tratan de engañar a la ciudadanía con falsas acusaciones, no solo contra mi persona, sino también contra los magníficos técnicos municipales, que trabajan a diario para que se pueda llevar a cabo políticas de empleo", ha expresado el delegado de Fomento, quien ha recordado que "no solo estamos trabajando en este proyecto, sino que estamos haciendo lo mismo respecto al Programa de Integración Activa a la Pyme (PIAP), cuyos trámites se están llevando a cabo ahora y por ello no hemos salido en prensa aún".

Asegura que ya se presentó la solicitud para un programa Integral de Empleo

Asimismo, el responsable del área ha lamentado que "desde el PP se están dedicando a crear malestar e incertidumbre entre la ciudadanía, a sabiendas de que puede ser negativo para Chiclana". "Los políticos debemos dar prioridad a Chiclana y no a sus intereses particulares, por lo que le exigimos al señor Núñez y sus compañeros del PP que dejen de mentir", ha incidido.

"En las últimas tres semanas hemos presentados varios cursos de formación, que se unen a los planes de empleo, talleres de empleo, escuelas taller, el PIAP, el PICE o el proyecto Dipujoven", ha recordado Adrián Sánchez.