Las barriadas de San Sebastián, Ciudad Jardín y La Florida son objeto de mejoras

El Ayuntamiento, a través de la Delegación de Vías y Obras, está llevando a cabo diversas actuaciones para mejorar el estado de distintas calles y barriadas de la localidad. Así, a través de los planes de empleo de la Junta de Andalucía, se ha puesto en marcha la campaña de arreglo de acerado en barriadas, que cuenta con la participación de seis oficiales y seis peones de albañilería del Plan Emple@30+ y 12 pintores del Emple@Joven, que están realizando labores de reparación de acerados deteriorados, losas rotas y bordillos, así como la adaptación de vados para personas con movilidad reducida y el pintado de muros y paredes.

De esta forma, una de las últimas actuaciones ha sido la reparación de aceras en la barriada Ciudad Jardín. Para ello se han ejecutado seis nuevos tramos de acera de aproximadamente 20 metros cuadrados cada uno, consiguiendo con ello dar continuidad a los acerados de la barriada y evitar zonas muertas que servían para acumulación de basura y restos orgánicos. "Se trata de una actuación demandada por los vecinos de la zona y que, gracias a los planes de empleo de la Junta de Andalucía, hemos podido ejecutar, solventando así los problemas que aparecían en el acerado de esta zona de la ciudad", explica la delegada municipal de Vías y Obras, Cándida Verdier.

Las obras están siendo ejecutadas por seis oficiales, seis peones de albañilería y 12 pintores

Asimismo, también se ha actuado en la zona de La Florida, concretamente en el parque público. Así, se ha procedido al resanado, reparación y pintado de los muros y paredes del parque, así como al picado de elementos suelos. Por otro lado, se va a proceder a la reparación de vallas metálicas y puertas de acceso, además de la instalación de nuevos bancos en el parque para el uso y disfrute de los vecinos de la zona. "Ante el deficiente estado de este espacio público, semanas atrás decidimos intervenir en el mismo, con el objetivo de mejorar el estado de parque. Todo ello, con el fin principal de que puedan disfrutarlo los vecinos", expresa la responsable del área.

Por último, y también a demanda de los vecinos de la barriada de Solagitas, se ha procedido a mejorar el estado de la plaza situada en la barriada de San Sebastián, que presentaba un importante estado de deterioro, propiciado por la falta de mantenimiento en los últimos años, así como por las pintadas y diversas roturas que se habían producido en los últimos meses. De esta forma, los trabajadores de los planes de empleo han procedido a la reparación de los muros existentes y al pintado de los mismos, así como de las barandas. "Después de cuatro años de Gobierno del PP en los que apenas se actuaba en barriadas de la periferia como Solagitas, este equipo de gobierno sí actúa por igual en todas las zonas de nuestra ciudad", recalca Cándida Verdier, quien añade que "seguiremos trabajando para mejorar el estado de las calles y plazas de Chiclana, ya sean del centro, la costa o las barriadas".

"Sabemos que no es fácil solventar los problemas de todas las calles y espacios públicos de la ciudad, sobre todo, después de la nefasta gestión del anterior Gobierno del PP, que dejó abandonadas a su suerte todas las barriadas, pero poco a poco estamos intentando mejorar el estado de las mismas con pequeñas actuaciones, que son muy necesarias", manifiesta la responsable de Vías y Obras, quien aclara que "la incorporación de personal de los planes de empleo de la Junta de Andalucía ha propiciado que podamos incrementar las actuaciones en distintos puntos de la localidad". "No obstante, no nos conformamos con ello y en las próximas semanas pondremos en marcha nuevas actuaciones, siempre pensando en mejorar la vida de nuestros vecinos y hacer de Chiclana una ciudad más accesible para todos", destaca.