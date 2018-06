Reencuentro de la comunidad educativa del instituto el 'Poeta'

Emotivo e inolvidable resultó la jornada de convivencia que celebraron antiguos alumnos, ex directores, ex profesores y personal de la comunidad educativa del instituto Poeta García Gutiérrez. Y no era para menos, porque este centro ha cumplido 50 años y por sus aulas han pasado miles de chiclaneros que aún saborean buenos recuerdos de una época nada fácil, pero ilusionante.

El medio siglo del 'Poeta' merecía que la comunidad educativa celebrara un reencuentro para intercambiar impresiones y, por un momento, volver al pasado para simplemente recordar. Una revista monográfica dejaba testimonio de ello.

Al acto acudieron cargos políticos muy ligados al instituto como el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios; el alcalde, José María Román; el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Juan Luis Belizón; la parlamentaria andaluza por el PP, Teresa Ruiz-Sillero; el ex senador por la provincia de Cádiz en las Cortes Constituyentes, Guillermo Alonso del Real, así como ediles de la Corporación municipal. Junto a ex alumnos y ex profesores quisieron aprovechar esta agradable e ineludible cita entre antiguos compañeros.

También se evocó a aquellas personas no docentes como antiguas limpiadoras del centro, celadores o personal de la administración. Este acto central del 50 aniversario del instituto se trasladó más tarde a las Bodegas Vélez donde prosiguieron los actos con una comida y actuaciones musicales.