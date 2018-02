"Me presento porque quiero transformar Chiclana. Chiclana necesita revolucionarse, una transformación profunda que permita que toda la ciudadanía tenga su oportunidad, algo que a día de hoy no se tiene". Con estas palabras anunciaba ayer Andrés Núñez, presidente y portavoz de la agrupación popular en el Ayuntamiento, su candidatura a la Alcaldía de la ciudad para las elecciones municipales de 2019, una vez que ha trasladado al presidente provincial, Antonio Sanz, su intención de encabezar la lista del Partido Popular en el municipio.

Aunque ya era claro candidato a sustituir a Ernesto Marín, quien ya anunció que no repetiría como alcaldable para las próximas municipales, Núñez quiso presentar de manera oficial su candidatura para ostentar el cargo de alcalde.

"Ernesto Marín ha sido nuestro referente como gestor público", manifestó Núñez

El líder de los populares chiclaneros resalto que "es un proyecto que basamos en tres pilares fundamentales". El primero de ellos "es la cercanía, desde la identidad y la igualdad con la gente a la que vas a representar. Lo hacemos estando día a día en la calle, con puertas a puertas, porque queremos escuchar a la gente y acercarnos cada vez más a ella La política es al fin y al cabo representar, ponerse en el lugar de otra persona".

En segundo lugar, Andrés Núñez destacó como otro elemento clave "la sinceridad. Ya está bien de engañar a la gente, de falsas promesas. La gente quiere que se les diga la verdad, proyectos realistas y factibles que de verdad se vayan a ejecutar. En esto estamos trabajando".

Por último, el tercer pilar es, subrayó, "que no es un proyecto contra nadie. Me presento porque tenemos un proyecto a favor de Chiclana, para mejorar y transformar Chiclana. Queremos que Chiclana y su gente tengan su oportunidad. Nunca me han dicho que nos han votado por lo bien que nos metemos con un partido, sino porque confían en nosotros para que se les arreglen los problemas que tienen".

Además, sobre este aspecto expresó que "ese desapego hacia la política hace que haya que transformarla. Hay que impulsar una nueva política en la que se recuperare ese concepto de servicio público, de servidor público, que tiene que ir de la mano de la cercanía, la sinceridad y de hacer las cosas en beneficio de la gente. Cuando hablo de servidor público lo hago en un concepto amplio, de servir a la gente y de ser útiles. Los que estamos en política tenemos que ser útiles para la ciudad, para que la ciudadanía de Chiclana tenga su oportunidad".

La candidatura de Andrés Núñez se presenta con la base de "mi experiencia profesional, pues llevo diez años ejerciendo la abogacía, y mi experiencia política, gracias a la oportunidad que me dio Ernesto Marín cuando fue alcalde, etapa en la que dirigí Urbanismo, Vivienda, Personal, Contratación y Presidencia, y en la que tuve la oportunidad de trabajar en el mandato 2011-2015 y en 2007-2008. Esa circunstancia me ha permitido conocer a fondo la Administración y la gestión del Ayuntamiento de Chiclana, por lo que no me presento como una persona inexperta ni en el terreno profesional ni en el público".

Andrés Núñez expuso, como muestra de una clara declaración de intenciones, que "no voy a pedir que los chiclaneros me apoyen, porque no creo que uno tenga que presentarse para que la gente lo apoye a uno, sino que me presento para apoyar a la gente. Quiero que siendo alcalde, desde el Ayuntamiento se pueda apoyar a la gente, que para eso estamos aquí. Quiero que toda la ciudadanía de Chiclana tenga su oportunidad, porque entre todos tenemos que transformar la ciudad, y lo haremos desde la cercanía, la sinceridad y con un proyecto en favor de Chiclana".

Núñez, que ha estado respaldado en rueda de prensa por el ex alcalde y diputado provincial Ernesto Marín, el presidente de Nuevas Generaciones, Guillermo Utrera, la concejala Ana Bertón e integrantes de la ejecutiva local como Ana Belén Panés y Paco Rodríguez, ha agradecido "el apoyo del presidente provincial Antonio Sanz, del equipo a nivel local y especialmente el de Ernesto Marín, que ha sido nuestra cara visible en los últimos años y que es un referente como gestor público, porque sigue al pie del cañón, trabajando y demostrando que no ha venido a la política simplemente por el boato del cargo, sino para servir a Chiclana".