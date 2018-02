Podemos apunta a los costes como talón de Aquiles de la regularización

Desde la agrupación local de Podemos se ha acogido con "cautela" el anuncio de la delegada de Urbanismo, Ana González, sobre el levantamiento de suspensiones en prácticamente todo el suelo de Chiclana. Declaran desde dicha formación que "aunque este hecho sea sin dudas una buena noticia, al PSOE le queda ahora el mayor obstáculo para la regularización en Chiclana, que no es ni más ni menos que la realidad económica de nuestros vecinos".

"Vemos que, mientras el PP lo único que lamenta es que se haya tardado tanto tiempo en poner en marcha su Plan General, nosotros debemos recriminarle al PSOE justo lo contrario: que haya sacado el PGOU del PP sin cambiarle ni una miserable coma", opinan desde Podemos.

Para la formación morada, esta circunstancia "no es una mera cuestión de promesas y programas, que por supuesto son vitales para demostrar el talante y la lealtad política de cada partido, sino que lo fundamental es que este PGOU va a implicar unos costes tremendos e inasumibles para todo el procedimiento de regularización urbanística".

Así, relatan los problemas que les hacen llegar vecinos de la localidad, asegurando que éstos "se encuentran que los precios para regularizarse no han hecho más que modificarse al alza según iban transcurriendo los meses e iban a preguntar a Urbanismo". "Cada vez distan más de los 25.000 euros de media que prometieron desde el PSOE", apostillan.

En este sentido, Podemos vuelve a apostar por la solución que lleva proponiendo desde el principio, "tratar de aplicar el AFO en la mayor cantidad de zonas posibles para dotar de servicios básicos, rebajando enormemente los costes".

Por último, la agrupación local de Podemos critica que la delegada de Urbanismo, Ana González, "no haya dicho nada sobre tres suspensiones significativas que venían en el documento de la Junta de Andalucía. Las mismas son las que se refieren al Ciclo Integral del Agua, las depuradoras de El Torno y La Barrosa y la Ronda Oeste". "Nos encontramos con que quizás se pueda iniciar administrativamente el proceso de regularización, pero que el Gobierno sea incapaz de dotar a dichas viviendas de agua y alcantarillado debido a que no se han resuelto estas cuestiones", cuestionan desde Podemos, señalando al respecto que "nos podemos encontrar vecinos que paguen un procedimiento muy costoso y que, sin embargo, mientras no se amplíen o mejoren las depuradoras suspendidas no podrán tener servicios básicos".