El Plan Especial de Sancti Petri se presenta mañana a los empresarios

El Gobierno municipal, encabezado por el alcalde de Chiclana, José María Román, y los responsables de la Oficina de Proyectos del Ayuntamiento, liderados por el arquitecto Juan Antonio de la Mata, mantendrán mañana martes 30 de enero un encuentro con la Asociación de Empresarios de Chiclana para presentarle el Plan Especial de Sancti Petri.

De esta forma, empresarios de la ciudad, arquitectos, aparejadores y ciudadanía en general podrán participar en este encuentro, que se desarrollará a partir de las 18:00 horas en el edificio CINPI, en el polígono industrial de Pelagatos.

El documento sigue siendo objeto de información entre los sectores interesados

En este sentido, destacar que, con el objetivo de lograr el mayor consenso posible de cara a la ejecución del proyecto de Sancti Petri, el Gobierno municipal de Chiclana continúa con el proceso de información pública y participación ciudadana, que se inició el pasado mes de septiembre y que ha llevado consigo la celebración de numerosas reuniones con grupos políticos, colectivos y empresas instaladas en el poblado almadrabero, Demarcación de Costas, Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, clubes deportivos, etcétera, además de consejos sectoriales. Asimismo, se ha llevado a cabo una exposición en el Atrio del Ayuntamiento, que también se trasladará a otros espacios públicos de Chiclana como el propio poblado almadrabero.

"Somos conscientes de que el desarrollo de Sancti Petri es un asunto de tal relevancia que no debe ser un proyecto de un Gobierno municipal, sino el proyecto de todos los chiclaneros, por lo que es fundamental llevar a cabo estos encuentros con las distintas partes implicadas", comenta el alcalde de Chiclana, quien recuerda que "el objetivo es lograr un proyecto que cuente con el mayor consenso posible".

Hay que aclarar que administrativamente no ha comenzado el plazo de exposición pública del citado documento, puesto que el alcalde de Chiclana aún no puede firmar el decreto de inicio de la aprobación inicial del Plan Especial hasta tanto llegue el informe de Costas correspondiente, que se solicitó hace ya cuatro meses. "Una vez nos llegue ese informe de Costas, se firmaría el decreto y se abriría el plazo oficial para que las personas puedan presentar las alegaciones oportunas al expediente de cara a su tramitación administrativa", explica Román, quien añade que, "no obstante, considerábamos bueno que el documento se diera a conocer, no solo a través de la página web o de ruedas de prensa, sino con exposiciones y reuniones con los distintos agentes sociales y económicos, así como con colectivos radicados en el poblado, partidos políticos y ciudadanía en general".

Hay que recordar que el Plan Especial plantea inicialmente un proyecto con un presupuesto aproximado de 37 millones de euros, de los cuales 25 serían inversión pública y el resto privada (empresas náuticas, comercios y restaurantes). De esta forma, según el documento redactado por la Oficina de Proyectos del Ayuntamiento, las posibles actuaciones en el poblado incluyen un intercambiador de transporte público junto a la rotonda de entrada a Sancti Petri, una calle comercial, una zona dotacional junto a la rotonda (centro de visitantes) en la zona de la iglesia, así como en el antiguo cine; una zona destinada a pesca junto al puerto pesquero; una zona de restauración frente a la Casa del Farero; una zona de náutica y marina seca frente al puerto deportivo; una amplia bolsa de aparcamientos en los terrenos de la antigua fábrica de conservas y una zona de deportes náuticos junto a la playa.

Asimismo, está prevista la conservación de la calle principal, que atraviesa el poblado en su eje central, la plaza de la iglesia, la calle que conecta dicha plaza con el puerto deportivo y la plaza del mar; mientras que se crearían nuevos espacios públicos abiertos como la Plaza de la Ciudadanía, entre la plaza principal y el Club Náutico Sancti Petri, y que podría albergar la celebración de eventos y conciertos; así como la Plaza de los Pescadores, entre el antiguo cine y la zona de restauración, y un espacio abierto denominado parque 'Punta de la Isla', con zona de juegos infantiles, entre la entrada al poblado y la iglesia.