El Plan Especial de Sancti Petri incluye la solicitud para crear una almadrabeta

El Gobierno municipal (PSOE-Ganemos) muestra, una vez más, su "perplejidad" por la actitud "y falta de verdad del PP", tras salir los populares en prensa anunciando que han emprendido la gestión para poner en marcha una almadrabeta para la captura de pequeños túnidos en Sancti Petri, así como que, además, se han atribuido la propuesta de bajada de la tasa por licencia urbanística. "Aquí de lo único que ha sido el PP autor en exclusiva es de la bajada temeraria del IBI, provocando problemas financieros en el Ayuntamiento", ha expresado la portavoz del Gobierno, Cándida Verdier.

Así, en el primero de los casos, el delegado municipal de Fomento, Adrián Sánchez, ha indicado que "no deja de sorprendernos las mentiras que dice el PP, cuya falta de credibilidad roza ya una absoluta falta de vergüenza política".

Al respecto, ha comentado que los populares "salen en prensa pidiendo la constitución de una almadrabeta, cuando ellos ni siquiera saben que existía. Es más, afirman que se han reunido con técnicos del ministerio, pero no hace lo mismo cuando llegan las convocatorias de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) ni nos acompañan a Madrid cuando se lo pedimos", ha criticado Sánchez, quien ha añadido que "también podían haber dicho que no pagaban la cuota del Grupo de Desarrollo Pesquero, encargado de gestionar los Fondos Estructurales Marítimo-Pesqueros. Y hemos tenido que ser nosotros los que pagáramos las deudas contraídas en los últimos años".

Sánchez ha asegurado que "la almadrabeta es parte del Plan Estratégico del Grupo de Acción Local de Pesca Cádiz-Estrecho, tanto para Chiclana como para La Línea, tal y como se recogen en los documentos existentes", agregando que, "a nombre del Grupo de Acción Local de Pesca y de la Cofradía de Pescadores Mar de Sancti Petri, hemos comenzado a trabajar en la documentación necesaria para su solicitud. Es más, el PP llega a afirmar que ha desaparecido la almadraba en Chiclana, cuando realmente está en vigor la matrícula, aunque el problema es que actualmente no hay cuota de atún para Chiclana", ha resaltado.

Asimismo, el responsable del área ha recalcado que "es tal el interés del PP en la almadrabeta que en su famoso proyecto del 'Bosque Pesquero' no aparecía nada al respecto. Y no ha sido hasta la llegada de este Gobierno local cuando nos hemos reunido con el Grupo de Acción Local de Pesca para proponer esta almadrabeta, que sí aparece en el Plan Especial de Sancti Petri".

"Pero esto no viene solo -ha continuado- ya que estamos gestionando un punto de control pesquero. De hecho ya hemos comprado una báscula, que el PP no fue capaz de hacerlo", ha incidido Sánchez, quien ha añadido que, "al no tener cuota de atún en Chiclana, pensamos en esta almadrabeta para pequeños túnidos. Y cuando tuviéramos cuota de atún, se podría poner en marcha sin problemas las dos".

"Esperemos que el PP venga realmente a arrimar el hombro y no a dinamitar los proyectos que pone en marcha este equipo de Gobierno", ha insistido Adrián Sánchez, quien ha vuelto a solicitar a los populares que "aporten sus ideas y llamen al Gobierno central del señor Rajoy para que Chiclana pueda acogerse a los Fondos Edusi".

Y en cuanto a la propuesta de bajada de la tasa por licencia urbanística, la portavoz del Gobierno municipal ha explicado que "la propuesta a Pleno de modificar la Ordenanza Fiscal ya lo anunció el alcalde en la sesión plenaria del Debate del Estado de la Ciudad y también lo expresó en los medios de comunicación", añadiendo que "nosotros no tenemos inconveniente en reconocer algo que fuera verdad, pero es completamente falso esta afirmación", ha aclarado Cándida Verdier, quien ha recordado que "en agosto de 2016 anunciamos la bonificación del 95 por ciento del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, todo ello para fomentar la constitución de empresas, y ahora traemos esta modificación de la Ordenanza número 5, con el objetivo de fomentar la construcción y facilitar el proceso de regularización".