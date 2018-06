El Pinar del Edén podrá albergar 157 nuevas viviendas y una zona comercial

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente relativo a la ratificación del Proyecto de Reparcelación del Pinar del Edén, que permitirá el desarrollo de esta zona del término municipal ubicado junto a la rotonda del Atún frente al centro de salud de Los Gallos, así como la posibilidad de construcción de un máximo de 157 viviendas.

Así lo ha manifestado la delegada municipal de Urbanismo, Ana González, quien ha indicado que "en anteriores convocatorias habíamos anunciado diferentes ámbitos que se encontraban en tramitación como el sector Carboneros-San Jaime, el sector de Coto San José y el sector de carretera de Medina. Y hoy traemos este ámbito situado junto al centro de salud de Los Gallos y la zona comercial, que prevé un máximo de viviendas de 157".

La aprobación definitiva del PGOU facilita el desarrollo urbanístico de la zona

En este sentido, ha resaltado que este enclave cuenta con una superficie de 105.138 metros cuadrados, de los cuales 2.675 son de zonas verdes, así como un espacio de zona comercial junto a la rotonda del Atún. "Se trata de un hito muy importante, porque estamos hablando de un ámbito que empezó a tramitarse hace más de 30 años, es decir, antes de las Normas Subsidiarias", ha comentado Ana González, quien ha añadido que "el inicio del desarrollo de los suelos fue el mismo que el de Los Gallos que terminó desarrollándose, mientras que esta zona se quedó parada".

Según la edil, uno de los motivos que propició la paralización en el Pinar del Edén "fue precisamente que se trataba de un enclave con numerosas parcelas de casi una treintena de propietarios, lo que dificultaba que se pudiera llegar a un consenso para su puesta en valor", ha indicado la delegada municipal de Urbanismo, quien ha aclarado que "finalmente se ha podido desarrollar a través de una Junta de Compensación, en la que todos los propietarios se han puesto de acuerdo. Además, hay que tener en cuenta que durante este tiempo ha habido cambios en el planeamiento".

Asimismo, la responsable del área ha destacado que "éste ha sido el primer ámbito que cuenta con un procedimiento de geolocalización, lo que también ha provocado un cierto retraso en la tramitación previa del expediente. Así, todas las parcelas han sido georeferenciadas, trámite obligatorio para poder sacar adelante este proyecto", ha incidido Ana González, quien ha aclarado que "actualmente esta Área de Reforma Interior, en este caso, de Transformación Urbanística, está clasificada como suelo urbano no consolidado en el Plan General, pendiente de los planes de reparcelación, ya ratificado, y de urbanización".

No obstante, la responsable municipal de Urbanismo ha expresado que hasta que no estuviera aprobado definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), "no podíamos llevar a cabo los trámites que actualmente se están ejecutando, al igual que ha sucedido con otros ámbitos como Carretera de Medina, Coto San José y Carboneros-San Jaime", ha indicado.

Una vez ratificado el Plan de Reparcelación y asignación de las parcelas a los propietarios, los próximos pasos en el desarrollo de este ámbito serán notificar a los propietarios el acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local y que estos puedan registrar sus parcelas. Posteriormente, se aprobará el Proyecto de Urbanización, que ya se encuentra en la Delegación Municipal de Urbanismo, finalizando así los trámites administrativos de cara al inicio de las obras de urbanización del ámbito.