Personal afirma que el PP guardó en un cajón sentencias sobre derechos de los funcionarios

La delegada municipal de Personal, Carmen Jiménez, ha mostrado su incredulidad tras las últimas declaraciones vertidas por los concejales del PP, Ernesto Marín y Andrés Núñez, en relación a la negociación del convenio colectivo entre el Gobierno municipal y los sindicatos. En este sentido, Jiménez ha resaltado que "nos sorprende que los que fueran alcalde y primer teniente de alcalde hablen de la falta de diálogo con las fuerzas sindicales, cuando hemos mantenido más de una decena de reuniones desde que yo dirijo la Delegación de Personal, en mayo de 2016. Además, fueron ellos precisamente los que no acataron una sentencia judicial contraria al convenio colectivo".

"La primera mesa de negociación fue el 29 de junio, una reunión con una buena sintonía. Además, se constituyó una mesa general para abordar distintos aspectos. Pero nuestra sorpresa llegó cuando nos notifican el 19 de julio una sentencia judicial en contra del convenio del personal del Ayuntamiento", ha indicado la responsable del área, quien ha aclarado que "se dio cuenta de la misma en Junta de Gobierno Local y en el propio Pleno de septiembre, acatando su resolución". "Además, encontramos que el 7 de noviembre de 2013, aún con el PP en el Gobierno, se notifica otra sentencia judicial contra el convenio colectivo, que sin embargo fue guardada en un cajón por el anterior alcalde y de la que, por supuesto, nosotros sí informamos en Junta de Gobierno y en el Pleno", ha aclarado Carmen Jiménez, quien ha añadido que "los propios sindicatos se echaron las manos a la cabeza, puesto que muchos de los derechos conseguidos en años fueron tumbados". "Con ello, no sabemos cómo quieren que plasmemos unos derechos que el juez ha dicho que no se pueden cumplir", ha recalcado.

Por otro lado, la responsable del área ha aclarado que, "paralelamente a los convenios de funcionarios y personal laboral, los sindicatos nos indican que existe un manual de gestión, en el que aparece una serie de derechos que no se pueden plasmar en la Ley". "Si nosotros hacemos lo mismo que hizo el PP, esto tiene un nombre muy claro, por lo que nosotros tan solo actuaremos dentro de la legalidad", ha recalcado la delegada de Personal, quien ha incidido en que "no nos oponemos a que se puedan plasmar los derechos que reivindican los sindicatos, excepto si están fuera de la Ley". "Claro que queremos que el horario sea de 35 horas y no de 37,5, pero hay dos sentencias que nos dicen que no puede ser así, por lo que nosotros no podemos incumplir la norma. Aquí no se está engañando a nadie, sino que simplemente se está cumpliendo con la legalidad", ha comentado.