Pepe Ruiz, Insignia de Oro del Carnaval

Pepe Ruiz Sánchez, actual presidente de la Peña Carnavalesca Perico Alcántara, ha sido la persona elegida para recibir la Insignia de Oro del Carnaval en Chiclana, cuyo galardón será entregado el próximo sábado 10 de febrero en el transcurso del Festival de Agrupaciones Locales 'Perico Soriano', que dará comienzo a partir de las 19:30 horas en el Teatro Moderno.

El alcalde, José María Román, hizo público ayer esta designación en un acto celebrado en el Ayuntamiento en el que también estuvieron el delegado municipal de Fiestas, José Manuel Vera, así como familiares, amigos, anteriores Insignias de Oro y representantes del Carnaval chiclanero.

El grupo Pazocalle saldrá este año de sanitarios del centro de salud de Los Gallos

Pepe Ruiz Sánchez, Pepe 'El Barbero', ha agradecido al Gobierno municipal, compañeros del grupo Pazocalle, así como a los colectivos que conforman el Carnaval de Chiclana "que me acompañen en este momento tan especial. Estoy emocionado y sobrepasado por esta situación", añadiendo que "soy el tercer miembro del grupo Pazocalle y de la Peña Perico Alcántara que recibe este galardón, lo que supone también premiar a los que hacen Carnaval callejero".

Según el galardonado, "lo único que he hecho es distraerme y tratar de distraer a la gente. Además, he disfrutado viendo a las personas reírse durante nuestras actuaciones y con eso me quedo", dijo el presidente de la Peña Perico Alcántara, quien confía en que "el Carnaval de Chiclana continúe vivo y para ello son fundamentales las agrupaciones juveniles e infantiles, en las que se está haciendo una buena labor".

El alcalde recordó que "además de tantas agrupaciones en las que ha participado, Pepe Ruiz logró, incluso, el segundo premio en el Concurso de Agrupaciones del Teatro Falla en 1981 al frente de una comparsa juvenil y este año podremos disfrutarlo con su grupo de sanitarios del centro de salud de Los Gallos, por lo que habrá que esperar a la letra".

Pepe ha tocado todos los palos dentro del Carnaval. Ha sido autor, director y componente de comparsas y chirigotas, además de ser uno de los que colaboraron para que el Carnaval chiclanero resurgiera por la mitad de la década de los años 70 del pasado siglo. Como autor de letras, lo ha sido de 'Guitarra' (1981), una comparsa juvenil que consiguió el segundo premio en el concurso de agrupaciones del Gran Teatro Falla, así como de numerosas chirigotas del grupo Pazocalle, del que forma parte desde sus inicios en 1980. Ha sido director de la comparsa 'Con la noche a cuestas' (1988), así como de las agrupaciones de Pazocalle 'Los despistados' (1981), 'Los mangantes del petróleo' (1982), 'Los arruinaos de Roma' (1983), 'Los piratas del Mississipiro' (1984), 'Ca vé más negros tenemos que está' (1985), 'Los güenos' (1986), 'Moja Zopón' (1992) y 'Vías y obras' (1997).

Posteriormente, volvió a retomar la actividad, saliendo de nuevo con Pazocalle en 'Los fenicios de la bodega del Castillo' (2006), 'Unos tipos de interés en Pleno' (2008), 'Una chirigota con tó los papeles' (2010), 'Los recortaores' (2011), 'No teníamos que haber venío' (2012), 'Entre dos aguas, dándole a la mojarra' (2013), 'Los turistas de secano' (2014), 'Los bere bebe de la Al-amed-alora' (2016) y 'San Antonio Sin (Este año te quea otra vé sin feria)' (2017). Este año, el grupo Pazocalle saldrá nuevamente bajo el nombre 'Centro de salú Pago de la Rana (de médico hay que tené gana)'.

En otro orden de cosas, el Ayuntamiento prosigue con los preparativos para celebrar las fiestas del Carnaval en la ciudad desde el 10 al 18 de febrero. En este sentido, ya ha comenzado la instalación de las carpas y jaimas en el Anfiteatro de la Gran Plaza, donde el domingo 11 de febrero tendrá lugar el pregón de Kike Remolino a partir de las una y media de la tarde. Además, habrá eventos gastronómicos organizados por la Hermandad de Afligidos, la Hermandad de Humildad y Paciencia y la AVV La Paz.