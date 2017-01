El PSOE afirma que la regularización se pondrá en marcha cuando se aprueben las ordenanzas

El secretario de Política Municipal del PSOE-Chiclana, Francisco Cifredo, reclama al PP de Chiclana que "deje su campaña del no a todo lo que sea progreso para Chiclana y se dedique a trabajar y arrimar el hombro para lograr que los proyectos salgan adelante, ya que será beneficioso para los chiclaneros". En este sentido, Cifredo recalca que "estamos ante un Partido Popular más preocupado en la bicefalia entre los señores Núñez y Marín, que en aportar soluciones para los problemas de los chiclaneros, limitándose en todo momento a oponerse y poner trabas a cualquier asunto que sea bueno para Chiclana".

Así, el responsable del socialista pone como ejemplo el proceso de regularización de viviendas, que se pondrá en marcha una vez aprobadas definitivamente las Ordenanzas de Regularización. "Lejos de ofrecerse para ayudar en todo este proceso, desde el PP prefieren lamentarse y poner palos sobre las ruedas, con el objetivo de que los vecinos del diseminado no puedan contar con los servicios básicos tan demandados", indica el responsable socialista, quien recuerda que "desde las filas populares prefieren que no se haga absolutamente nada, aunque eso perjudique a los propios vecinos de Chiclana".

Por otro lado, el secretario de Política Municipal del PSOE-Chiclana ha indicado que "el señor Núñez no podría ganarse la vida como adivino, puesto que cada vez que prevé algo no acierta. Así, dijo que no habría Plan General y desde el pasado 31 de diciembre está en vigor el PGOU de Chiclana. Dijo que no habría presupuestos y también en el mes de diciembre se aprobó inicialmente y próximamente podrá aprobarse definitivamente. Y dijo que no se llevaría a cabo el proceso de municipalización y ya estamos terminando el proceso para que los servicios de ayuda a domicilio, limpieza de edificios municipales y colegios públicos y jardines pueda ser gestionados por las empresas municipales Emsisa y Chiclana Natural".

Según Cifredo, "está claro que desde el PP prefieren que la ciudad no avance y no salgan adelante las iniciativas, pero lo cierto es que, con trabajo y esfuerzo, se están logrando poner en marcha iniciativas positivas para Chiclana", añadiendo que "esperemos que las predicciones del señor Núñez sigan teniendo el mismo final, puesto que su actitud es completamente contraria a todo lo que sea positivo para Chiclana".

"Así pues -continuó-si el señor Núñez sigue fallando en sus pronósticos e intenciones, seguro que será bueno para Chiclana, ya que significará que se sigue avanzando en proyectos beneficiosos para la ciudadanía como, por ejemplo, el proceso de regularización de viviendas".