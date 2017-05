"El PP vuelve a hacer el ridículo al atribuirse el centro cofrade"

El Gobierno local (PSOE-Ganemos) manifestó ayer que "el PP vuelve a hacer el ridículo, una vez más", ante las afirmaciones efectuadas por el edil popular José Manuel Lechuga, en las que asegura que la rehabilitación del equipamiento para su cesión al Consejo Local de Hermandades y Cofradías ha sido posible gracias a la gestión del PP cuando estaba al frente del Ayuntamiento.

"No sabemos si es simple afán por salir en prensa a colgarse medallas por nada o simplemente por quedar bien ante los representantes del mundo cofrade de Chiclana, pero lo cierto es que sorprende que desde el PP quieran atribuirse esta actuación", señala el Gobierno local.

En este sentido, recuerda que el 24 de octubre de 2002 se firmó el convenio urbanístico 'Santo Cristo', a través del cual el Ayuntamiento de Chiclana adquiriría una parte de la pieza de bodega destinada para equipamiento y zona verde. Asimismo, indica que el 8 de junio de 2009 (con José María Román como alcalde) se firmó la escritura pública de aceptación de la cesión de esta pieza de bodega a nombre del Ayuntamiento, fruto de la operación urbanística mencionada anteriormente. "Una vez adquirido este espacio, el propio alcalde anunció la rehabilitación del edificio y su futura cesión al Consejo Local de Hermandades y Cofradías", apostilla.

Asimismo, el Gobierno local inisite en que la Junta de Gobierno Local de 22 de octubre de 2009 se aprobó el proyecto de obras por valor de 141.049,09 euros, mientras que en enero de 2010 la Diputación Provincial concedió una subvención cuantificada en 70.525 euros para la adaptación de esta nave situada en la zona trasera del Santo Cristo para usos municipales, dentro del Plan Provincial de Cooperación de Obras y Servicios de Competencia Municipal y Carreteras 2010.

"La rehabilitación de la estructura y el techo de la pieza de bodega comenzó a ejecutarse en 2010, es decir, con José María Román de alcalde", inciden desde el Gobierno. Con todo ello, desde exigen al PP que "no engañen a la ciudadanía y, sobre todo, a los cofrades chiclaneros con afirmaciones inciertas sobre el nuevo centro cofrade, inaugurado el pasado viernes. No es cuestión de atribuirse un proyecto o no, pero desde luego no tiene lógica que se inventen noticias para quedar bien".