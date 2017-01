El PP tilda de "crítica" la situación de las zonas de regularización

El Partido Popular ha denunciado lo que entiende como "una situación muy crítica para la ciudad, porque más de la mitad de Chiclana corresponde a las zonas de regularización, que están suspendidas porque el propio Gobierno municipal dice que hay suspendidos preceptos fundamentales del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que impiden acometer la urbanización".

El portavoz de los populares, Andrés Núñez, afirma en este sentido que "estamos hablando de un tema de muchísimo interés para Chiclana, pues afecta a más de la mitad del municipio, en concreto a más de 13.000 viviendas que tienen que formar parte de un proceso de regularización para entrar dentro de la normalidad urbanística". Por tal motivo, "después de que no se han atendido nuestras múltiples peticiones de juntas de portavoces sobre el asunto, solicitamos al Gobierno municipal de PSOE y Ganemos que informe de verdad sobre cómo está la situación, porque no es verdad, como se ha vendido, que la urbanización está próxima, ni tampoco que costará 9.500 euros".

Los populares exigen al equipo de gobierno que informe de verdad a los ciudadanos

Núñez destaca que "mientras desde el Gobierno local se había dicho que era una cuestión menor que la Junta de Andalucía suspendiera las zonas de regularización, la realidad parece desmentir su discurso". En concreto, el edil popular subraya que "el Gobierno local había colocado un sistema para solicitar los costes a través de la página web, merced al cual hemos sabido que se ha remitido a personas interesadas en el proceso de urbanización un documento firmado por la primera teniente de alcalde y delegada de Diseminado, Cándida Verdier, en el que se dice que se han suspendido una serie de preceptos fundamentales en el Plan General de Ordenación Urbanística que impiden realizar con certeza el cálculo de los costes de urbanización". En este contexto, el PP lamenta que "más de la mitad de Chiclana esté afectada por la suspensión del PGOU mientras el Gobierno local va diciendo en grandes titulares que tiene un documento aprobado".

Andrés Núñez resalta asimismo que "desde que se inició el proceso de aprobación del PGOU indicamos que con el documento redactado por el Gobierno que presidió el PP el pasado mandato los costes de regularización habían bajado en un 50% con respecto a los planteados por otros gobiernos anteriores encabezados por el PSOE".

En esta línea, expone que "hablamos de que ahora el Plan General es el mismo en un 99%, pese a que la gestión final se hizo por parte del PSOE de la manera más perjudicial para los intereses de Chiclana, pues el retraso motivado por unos cambios caprichosos que al final no se llevaron a cabo en su mayor parte ha afectado de manera muy importante a los propietarios de viviendas de las zonas de regularización".

Entre los "errores y falsos titulares lanzados por José María Román y su equipo está el que, como dijo el PSOE, las personas afectadas tendrían que pagar únicamente 9.500 euros por regularizar su vivienda, algo que es totalmente falso, pues basta leer la ordenanza planteada para ver que es mentira". Por ello, el Partido Popular recalca que "la tramitación final que se hizo del PGOU es tremendamente perjudicial para Chiclana porque ha sido negligente, lo que ha provocado que más de la mitad del Plan General no haya sido aprobado. No puede decirse que se tiene Plan General aprobado cuando más de la mitad está suspendido. Y entre esas suspensiones está todo el suelo de las áreas de regularización, porque la Junta de Andalucía ha dicho que la norma que configura ese suelo no puede ser aprobado".

"Chiclana perdió muchos meses, y luego se hizo todo deprisa y corriendo, y ya se sabe lo que traen las prisas. Chiclana necesita Plan General, pero la mala gestión final del documento por parte del PSOE nos ha llevado a esta situación", concluye Núñez.