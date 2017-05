PP: "La situación del tranvía es alarmante y sólo tiene un responsable, el PSOE del alcalde"

El PP, a través de su presidente, Andrés Núñez, denuncia que "las políticas y la actitud del PSOE están maltratando a Chiclana". En su denuncia, la formación popular responsabilidad tanto al PSOE andaluz como al local, liderado por el actual alcalde de Chiclana, José María Román.

En este sentido, los populares ponen como ejemplo "la situación del tranvía, que es alarmante y sólo tiene un responsable, el PSOE de Chiclana con José María Román a la cabeza". Y es que, tal y como resalta Núñez, "él fue el alcalde que promovió este trayecto tan perjudicial para la localidad, a lo que hay que unir el hecho de que desde que es de nuevo alcalde ha sido incapaz de levantar la voz de una manera real".

Así, subraya que "con los últimos acontecimientos, ahora quiere hacer ver como si viniera de nuevo, y se hace un auténtico inocente que no ha roto un plato, cuando fue el quien tuvo la idea y la Junta la ha ejecutado con su absoluta colaboración, motivo por el que no nos podemos creer esta pantomima creada con la que dice que ahora pide explicaciones al Gobierno andaluz por mentir y no haber puesto ya en marcha el tranvía, tal y como prometió".

Igualmente, el presidente del PP de Chiclana incide en que "el apoyo de José María Román a Pedro Sánchez, con la consiguiente oposición a la líder del PSOE andaluz y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, no ha venido sino a escenificar la inoperancia y a intensificar el abandono por parte del Partido Socialista andaluz, algo que ahora puede ser visto como una excusa, pero que muestra una realidad que es demoledora y que está pasando factura a Chiclana".