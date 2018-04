El PP señala que la reducción del desempleo el pasado mes de marzo ha sido "mínima"

El PP dio ayer una valoración positiva de los datos de desempleo del mes de marzo, "a pesar de que podrían haber sido mayores si el Gobierno local de PSOE y Ganemos trabajase y tuviese una política de empleo en sintonía con las efectivas políticas del gobierno de España del Partido Popular".

La secretaria general del PP en Chiclana, Ana Domínguez, afirmó que "en el mes del empleo donde comienzan a abrir los establecimientos por la llegada de la temporada, la bajada del paro es mínima". Insistió en que a pesar de "la satisfacción que aporta el que 189 personas hayan encontrado empleo gracias a las políticas del Gobierno central, tenemos que exigir al alcalde, José María Román, y a su equipo de gobierno que trabaje por el interés general de Chiclana".

Así, pide al Gobierno local que "sume esfuerzos para que la incidencia a la baja sobre el número de desempleados sea mayor". Para ello, apunta, "se necesita una estrategia común, una estrategia fuerte, para que la tendencia y la creación de empleo se mantenga en el tiempo".

Por ejemplo, destaca la necesidad de que "la ciudad cuente con un centro con alma, de unas entradas y accesos cuidados y de un apoyo real a empresas y comercios, entre otros factores, con la idea de permitir y facilitar un desarrollo económico y empresarial real en la localidad".

Por su parte, el concejal popular José Manuel Lechuga afirma que tras analizar las cifras de la bajada del paro en Chiclana "tenemos que decir que son pírricas". Además, resalta que tal hecho se debe, en primer lugar "a algo que sabemos todos los chiclaneros, y es que en los hoteles de Chiclana se contrata cada vez a menos gente de la localidad".

Sobre este aspecto, el PP destacó que "tal circunstancia no es culpa de los hoteles y de los empresarios hoteleros, que siempre han estado a favor de contratar a gente de Chiclana, sino que responde a que desde el Ayuntamiento no se forma y se prepara a nuestra gente de manera adecuada. Los hoteles tienen que contratar a gente de fuera porque PSOE y Ganemos no forman a nuestra gente como pide el mercado". Por otro lado, el edil popular subrayó que en Conil han bajado en 281 personas las cifras del paro. "Allí tienen una escuela que forma a su gente durante todo el año, mientras el Ayuntamiento de Chiclana está con los brazos cruzados y tocándose así mismo las palmas. Pero no se da un descenso más destacado en tal localidad. En Tarifa, por ejemplo, el paro ha bajado en 270 personas. En Vejer ha sido en 165 y 314 en Barbate".

Según Lechuga, "en Chiclana tenemos un verdadero lastre, que se llama Román, que mantiene a personajes como Adrián Sánchez en una delegación tan importante como Fomento. El delegado de Fomento ha demostrado que todo lo que toca lo daña, por lo que ya hemos desistido de pedirle responsabilidad. Le toca asumirla a quien lo mantiene, el alcalde, José María Román".