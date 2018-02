El PP exige una junta de seguridad sobre los conciertos de Sancti Petri

El PP, tras analizar el expediente relativo al festival Concert Music Festival Sancti Petri, denuncia "la sorprendente falta de un plan de seguridad en torno a este evento". Según los populares, "evidentemente el proyecto contempla una serie de medidas de evacuación del recinto del concierto, pero eso no es suficiente teniendo en cuenta el lugar donde el alcalde, José María Román, ha elegido celebrar este festival continuo durante dos meses". Según los populares, "no debemos olvidar que se encuentra en un enclave lleno de viviendas ruinosas, con alertas expresas sobre esta cuestión y que nada sabemos sobre si el nivel de decibelios y vibraciones que generarán los conciertos permanentes pueden suponer un riesgo, puesto que no existe dato alguno al respecto". Por ello, se exige la celebración de una junta de seguridad para abordar el tema.

Por otra parte, desde el PP se muestra especial preocupación en relación a la posible evacuación de la península. "Sancti Petri dispone exclusivamente de una vía de entrada y salida de dimensiones escasas, por lo que es imprescindible disponer de un plan de evacuación", continúan desde el PP, concluyendo que "si en verano ya de por sí esta zona suele presentar gran afluencia de personas, ahora con la celebración de los conciertos será casi imposible poder visitar la playa si no se toman las medidas adecuadas".