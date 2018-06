PP: "El sector turístico sigue sin repercutir como debe en el empleo"

El Partido Popular ha valorado la actual situación del empleo en Chiclana tras conocerse los datos de desempleo del mes de mayo, unas cifras sobre las que la secretaria general del PP local, Ana Domínguez, ha manifestado que "los datos de desempleo en España son favorecedores y esperanzadores. Es una alegría que haya una creación de empleo récord en mayo, algo que también beneficia a Chiclana, donde 425 personas encontraron trabajo".

Domínguez ha declarado que "hablamos de que en mayo el desempleo ha caído a cifras de 2008. Buena herencia que deja el gobierno de España de Mariano Rajoy, un legado que ahora debe mantener el PSOE. Somos referentes en creación de empleo y desarrollo a nivel europeo".

Una situación que, según el PP, "no ha sabido aprovecharse en Chiclana, donde por la falta de gestión y trabajo de PSOE y Ganemos vemos una diferencia sangrante de desempleados de mujeres sobre hombres. Desde el Gobierno local no se está atajando y también hay déficit a nivel formativo en la franja de edades jóvenes, porque no hay una oferta de formación de FP dual, por ejemplo, acorde a las necesidades de Chiclana", aseguran.

En esta línea, el concejal José Manuel Lechuga profundiza en que "desde que ha empezado la temporada turística, es decir, en marzo, abril y mayo, el paro ha bajado en torno a 700 personas. Esto, que puede parecer un buen dato, nos llena de preocupación". Tal valoración llega por el hecho de que "hablamos de tres meses en los que echa a andar el principal motor de empleo de Chiclana, con 3.000 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, según presumió el Gobierno de José María Román".

Según Lechuga, "echan a andar los hoteles de Novo Sancti Petri y la cifra del desempleo en Chiclana cae en 750 personas, y no todas estas personas han encontrado un empleo en dicho sector. Esto quiere decir que en el motor turístico, económico y de empleo no se está contando con los chiclaneros". Para los populares, "Si analizamos los datos, unas 400 personas han sido empleadas en el sector turístico. El resto viene de fuera de Chiclana, algo que es una constancia evidente de que el Ayuntamiento no tiene ninguna política de empleo".

En este sentido el edil popular resalta que "denunciamos hace tiempo que en Chiclana no hay formación ninguna. Nuestros demandantes de empleo, esos 1.500 parados del sector servicios, no están formados. Sólo hay ciertos cursos, como el de guía turístico de 10 días de duración y el de pastelería árabe, algo que no es formación y que no es lo que demanda y quiere el sector turístico. Con esa formación no entra a trabajar en una empresa de primer nivel ningún demandante de empleo, hay que dejarlo claro".