El PP exige la puesta en marcha inmediata de la regularización

El Partido Popular ha exigido públicamente la puesta en marcha de la regularización, ya que "si el Plan General de Ordenación Urbanística es cierto que está aprobado desde hace meses, nos preguntamos por qué no se pone en marcha la ordenanza de regularización", manifiestan.

En este sentido, el Partido Popular asegura no entender la actitud del Gobierno municipal y "el engaño constante en materia urbanística que viene perpetrando el PSOE cada vez que gobierna", según denuncian.

Lamentan que el levantamiento de suspensiones haya costado 250.000 euros

Y es que, para la formación popular, "después de prometer infinidad de cambios en el PGOU cuando estaban en la oposición, como la eliminación de suelos inundables, la reducción de los suelos de regularización o la implantación de servicios básicos mediante el Decreto 2/2012, una vez en el gobierno se ha constatado que era todo absolutamente mentira y que el binomio PSOE-urbanismo es un auténtico desastre para nuestra ciudad".

En esta línea, los populares consideran que "no contentos con estas mentiras, han empezado a prometer la regularización todos los meses, nada más lejos de la realidad. A pesar de que aseguran que el PGOU está en vigor desde finales de 2016, cosa falsa ya que se encontraba suspendido en más de dos terceras partes y por tanto inutilizado, lo cierto es que aseguraron que se levantaban las suspensiones pero seguimos esperando a que éstas tengan efecto. Meses después no hay ni una sola novedad o avance".

En este contexto, el PP mantiene que "el PSOE engaña y el pueblo lo sufre. Sin PGOU no hay construcción, no hay inversión, no hay empleo". Por todo ello, desde el Partido Popular se exige "la puesta en marcha de manera inmediata del PGOU, su activación completa y la resolución de cuantos errores ha cometido el PSOE, con un coste incalculable para las arcas públicas y la sociedad chiclanera. Sólo el documento de levantamiento de suspensiones nos ha costado 250.000 euros", lamentan.

De esta forma, el PP concluye que "las consecuencias de un gobierno mentiroso es que luego no saben qué hacer cuando gobiernan, más allá de seguir mintiendo hasta las siguientes elecciones".