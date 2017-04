PP: "No se puede hacer publicidad de los parados a costa de su sufrimiento"

El concejal del Partido Popular, José Manuel Lechuga, ha comparecido en rueda de prensa para "denunciar nuevamente el cómo se están desarrollando los planes de empleo que financia la Junta de Andalucía a través de fondos europeos derivado por el Gobierno central, porque las personas seleccionadas ya no pueden estar esperando tres meses a que el Ayuntamiento decida llamarlos".

La cuestión es, según el edil popular, que "mientras en el entorno ya están trabajando las personas seleccionadas, aquí se los va llamando a cuentagotas, para generar titulares en los medios de comunicación. Parece que en la Alcaldía se olvidan de que ni los parados pueden esperar más ni se puede hacer publicidad a costa del sufrimiento de las personas".

En esta línea, José Manuel Lechuga afirma que "los parados no pueden esperar tres o seis meses, como están esperando quienes piden una licencia de obra, por ejemplo. Con este equipo de Gobierno (PSOE-Ganemos) cualquier gestión se dilata en el tiempo, y eso pasa factura a Chiclana en general y a las personas desempleadas en particular en este caso concreto. Llevamos un mes para que entren 100 personas y aún quedan 250 personas y no queremos pensar que se está actuando así para vender grandes titulares cada vez que llaman a 25 personas, porque eso sería hacer publicidad a costa de los problemas de la gente de Chiclana".

Para el Partido Popular, "toda la maquinaria del Ayuntamiento se va retrasando y causando problemas a los chiclaneros. En la Delegación Municipal de Urbanismo se atascan las licencias de obras, algo que permitiría más trabajo en Chiclana, las adjudicaciones se van atrasando, sin que puedan ponerse en marcha negocios este verano, y hablamos en definitiva de muchos puestos de trabajo que dependen de lo mal que están haciendo las cosas PSOE y Ganemos".

En este contexto, los populares sentencian que "el gran culpable del paro en Chiclana es el Gobierno municipal de PSOE y Ganemos liderado por José María Román, que no está sabiendo gestionar, mientras juega con los parados de Chiclana y los problemas de la gente, circunstancias que están siendo utilizadas como medio propagandístico"-