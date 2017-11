El PP pide pruebas de ADN contra las defecaciones de perros en la calle

El PP ha hecho pública su propuesta de modificar la actual ordenanza de tenencia de animales para incorporar "la realización de pruebas de ADN para detectar y multar a los propietarios de animales que actúan de manera incívica".

Según ha manifestado el presidente y portavoz del Partido Popular de Chiclana, Andrés Núñez, "no hay ocasión en la que salgamos a la calle a hablar con chiclaneros y en la que nos reunamos con diferentes colectivos o comerciantes, en la que no nos trasladen la queja permanente de la existencia de excrementos en la calle". Núñez expone que "cada vez más los animales de compañía son más habituales, los perros principalmente, algo que conlleva que aunque la gran mayoría de propietarios cumple con sus obligaciones cívicas, haya una minoría que no lo hace y que está ensuciando la ciudad, generando importantes molestias".

Para acabar con esta situación, los populares plantean "una modificación de la actual ordenanza de tenencia de animales para incorporar un sistema de control de ADN de los excrementos de los perros, con el objetivo de poder imponer sanciones a los propietarios incívicos". En este sentido, resaltan que "entendemos que hay que trabajar para plantar cara a la falta de civismo, por lo que proponemos que si hay reiteración en los incumplimientos, las sanciones sean considerables".

Núñez manifiesta que "es algo que puede parecer escatológico, que puede parecer un tema menor, pero que afecta a la ciudadanía en su día a día, y así también nos lo trasladan desde los comercios. Estamos llegando a un nivel de incivismo importante, hasta el punto de que hay quien suelta a los perros en parques de niños, donde luego van éstos a jugar y se encuentran con las deposiciones".

El Partido Popular también plantea de cara a la nueva ordenanza que se incorpore "la limitación de la instalación de circos con animales en la ciudad, añadiendo una prohibición del uso de animales con fines comerciales". Núñez mantiene que "sabemos que hay una corriente animalista cada vez mayor que hay que atender, por lo que también consideramos necesario incorporar este asunto a la ordenanza".