El PP aborda el proceso de regularización con vecinos de Tejarejo

El presidente del PP en Chiclana, Andrés Núñez, y el vicesecretario general, José Macías, se han reunido con los vecinos de Tejarejo Alto para abordar con ellos la situación del proceso de regularización y el estado en el que se encuentra el urbanismo en la ciudad.

Andrés Núñez dijo a los vecinos que "el precio de su regularización se eleva a casi los 40.000 euros, suma que debe abonarse en el plazo máximo de siete años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ordenanza de regularización aprobada con los votos favorables de PSOE, Ganemos y Chiclana Sí Se Puede y la abstención de IU".

Los populares destacan que "los costes reales nada tienen que ver con los 9.500 euros que anuncian el PSOE y Ganemos, que suponen otra mentira más, otro engaño más, de un gobierno que no es capaz de dar un paso sin previamente engañar a alguien".

La formación popular trasladó a los vecinos las propuestas del PP sobre este respecto, "consistentes en la posibilidad de una regularización individualizada y no colectiva como pretende la ordenanza, la ampliación de los plazos de pago o la intervención económica de la Junta de Andalucía en el proceso". Se trata, a juicio del PP, de "unas propuestas concretas, realistas y que aportan viabilidad al proceso. El PP no está para perder el tiempo o hablar de cuestiones etéreas, poco tangibles, no estamos para hacer una declaración de intenciones, sino para solucionar el problema".

Asimismo, Núñez habló con los vecinos de la situación de suspensión del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) y del recurso presentado por los ecologistas, "que hacen dudar de la viabilidad del documento y, por tanto, de la imposibilidad de llevar a cabo el proceso de regularización".

Según el PP, los vecinos se quejaron "del lamentable estado de los carriles de la zona, absolutamente abandonada por el Gobierno municipal de PSOE y Ganemos".

Igualmente, la propuesta del gobierno de instalar fuentes en el extrarradio también fue objeto de comentario, ya que se entiende que "seis fuentes para 23 millones de metros cuadrados y 13.000 familias es un chiste de mal gusto, una propuesta ridícula e insultante".