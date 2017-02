El PP pide un pleno extraordinario sobre la "paralización urbanística"

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Andrés Núñez, ha comparecido junto a los concejales Ernesto Marín y José Manuel Lechuga, para anunciar que el Grupo Municipal Popular solicita la celebración de un pleno extraordinario para abordar y desbloquear la situación urbanística de la ciudad, "caracterizada por una paralización muy negativa", asegura.

Núñez justifica la petición realizada por el PP "ante la ineficacia política, pasividad y falta de soluciones que está protagonizando el Gobierno municipal (PSOE-Ganemos) en materia urbanística, así como por ese mirar para otro lado a la hora de pedir implicación de la Junta de Andalucía tanto en buscar desbloquear la suspensión de dos terceras partes del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) como en la financiación del proceso de regularización".

Los populares señalan que el Gobierno andaluz solo ha aprobado una tercera parte del Plan

Señala que la petición de sesión extraordinaria, tiene que ser aceptada por el alcalde, José María Román, al contar el PP con el número de concejales necesario. Así, busca que "se inste a la Junta de Andalucía a solventar los problemas de las dos terceras partes del PGOU, para levantar la suspensión y que se pueda desarrollar Chiclana; que la Junta apoye el proceso de regularización y ayude a las 13.000 familias para que puedan tener acceso de los servicios básicos; y que se haga un auditoría de gestión para que se sepa qué documentación es necesaria para solicitar cualquier tipo de licencia y agilizar así el proceso de tramitación que tienen que sufrir los inversores en la Delegación Municipal de Urbanismo".

Los populares destacan que "la situación urbanística es un tema capital para la ciudad y el Gobierno municipal la está tratando como el que menor importancia tiene para los chiclaneros, algo que no es nuevo, porque tras la catástrofe de hace años durante los tiempos del PSOE, con la tramitación del Plan General de 2003, que al final provocó que nos quedáramos sin él y que Chiclana no haya tenido la posibilidad de desarrollo de otros municipios, la situación se repite, con el presente y futuro de Chiclana como los grandes afectados".

Según afirma Andrés Núñez, "no conformes con hacerlo mal una vez, en 2016, tras paralizar durante un año el PGOU elaborado por el PP, el PSOE tramitó con prisas y de manera negligente el proceso final, con nefastas consecuencias para el interés general de Chiclana".

Por ejemplo, la formación popular señala que "la consecuencia es que la Junta de Andalucía ha aprobado sólo una tercera parte del Plan General. Esto provoca que no haya suelo urbano no consolidado, que no haya áreas de regularización que se puedan poner en carga, con lo que no se les puede dar servicios básicos a los miles de chiclaneros que viven en esas zonas, algo que supone que se tumbe más de la mitad del PGOU. A esto hay que unir otros desarrollos que no han sido aprobados tampoco, lo que supone un tercio más del Plan General suspendido, un fracaso, pese a que se haya vendido que Chiclana tiene PGOU, nada más lejos de la realidad".

Pero al hecho de que "en el nuevo PGOU no haya posibilidades de desarrollo nuevo se une también el que hay una dejación por parte del Gobierno municipal en la tramitación de los expedientes urbanísticos de esta ciudad", añade.

El presidente popular manifiesta que "tras lo que nos hacen llegar afectados, podemos decir que es un calvario ir a la Administración local a pedir una licencia, porque entre tiempo, requerimiento, dudas sobre documentación a presentar y falta de claridad al realizar los trámites, al final el inversor ve la gestión del Ayuntamiento como un auténtico desastre. La situación crea inseguridad jurídica, desconfianza y aleja a los inversores de Chiclana".

Otro asunto también destacado por el Partido Popular "es la falta de implicación de otras administraciones en la regularización de las antiguas áreas de gestión básica. Desde el PP decimos que si queremos una regularización viable es fundamental tener unos costes asumibles por las personas afectadas y la implicación de la Junta de Andalucía en la financiación del proceso".

El PP aclara que "no se pide un apoyo económico a fondo perdido, sino que al menos la participación de la Junta de Andalucía pueda servir para facilitar financiación, por ejemplo a través de contribuciones especiales, para que sea viable que los chiclaneros pagar la regularización en un periodo aceptable de tiempo, con cuotas de 50-60 euros". En definitiva, desde el PP se reseña que "lo que proponemos con la petición de este pleno extraordinario son medidas encaminadas a mejorar la ciudad, pensando en el interés general y buscando la generación de empleo. Confiamos en que el resto de grupos las apoyen".