El PP pedirá un pleno para votar la destitución del edil de Fomento

El Partido Popular, a través de su portavoz y presidente, Andrés Núñez, ha abordado nuevamente "la pérdida por parte Chiclana de los fondos europeos Edusi (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado) , lo que hace que se hayan perdido en total 30 millones de euros por parte del Gobierno local de PSOE y Ganemos, si sumamos sus dos convocatorias y el programa de Iniciativa Urbana (UIA), haciendo que la localidad pase a la cola en cuanto a competitividad con respecto al entorno".

En una comparecencia ante los medios de comunicación en la que ha estado acompañado por la secretaria general, Ana Domínguez, y el concejal José Manuel Lechuga, Núñez subraya que "algo que molesta es la actitud del equipo de Gobierno, que salió hace unos días para decir que ha suspendido por poco, pero al fin y al cabo está suspenso y ha perdido muchos millones de euros de oportunidades, algo que hace que Chiclana se quede a la cola en la creación de empleo y en el desarrollo de infraestructuras en los próximos años. Tenemos el Gobierno más incompetente de la provincia de Cádiz".

En este contexto, "y dado que el resto de grupos políticos de la oposición ha secundado nuestra petición de dimisión del concejal responsable de Fomento, Adrián Sánchez (Ganemos), vamos a pedir un pleno extraordinario, para que el conjunto de la Corporación vote la necesidad de destituir al delegado. En este fracaso, los responsables son José María Román y Adrián Sánchez, y tienen que asumir responsabilidades".

"Había un desconocimiento absoluto de la convocatoria, con un proyecto que no estaba trabajado, como demostró el concejal cuando en el pleno dijo que a ver si nos tocaba la bolita, como si fuese cuestión de suerte y no de trabajo y compromiso con Chiclana", sentencia el portavoz del PP.

En definitiva, el PP indica que "este es un tema que no tiene que pasar desapercibido, por lo que entendemos que el pleno tiene que ser partícipe a la hora de pedir responsabilidades. Cuando todo el mundo aprueba menos Chiclana, será que el problema lo tenemos aquí, máxime cuando tenemos el precedente de que se perdieron los fondos UIA por no rellenar un formulario".

Núñez reseña que "hablamos de una cuestión grave, no de una cuestión menor ni un error, porque han sido tres las ocasiones en las que se han perdido fondos europeos por valor de 30 millones de euros. El delegado municipal de Fomento ha demostrado su absoluta incapacidad". Por su parte, José Manuel Lechuga apunta que "el equipo de Gobierno veía venir que no se iba a conseguir y que no se podía confiar en Adrián Sánchez, y por ese motivo le pusieron como tutora a Cándida Verdier, a pesar de lo cual también fracasaron". En esta línea, dijo que "no entendemos que el alcalde, José María Román, no haya dado la cara hasta la tercera ocasión, cuando ya se han perdido 30 millones de euros. No creemos que el gran gestor, como se autodenomina Román, no sea capaz de rellenar un formulario, como ocurrió con los fondos UIA ".