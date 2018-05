PP: "Las buenas noticias sobre el desempleo vienen de la mano del Gobierno central"

El Partido Popular manifiesta que la bajada de del desempleo en Chiclana de 152 supone "una cifra mínima si tenemos en cuenta que han abierto los hoteles. Este hecho demuestra que cada vez son menos los chiclaneros contratados".

Al respecto, el concejal popular José Manuel Lechuga subraya que "las buenas noticias de empleo sobre Chiclana siempre vienen de la mano del Gobierno central del PP".

Sin embargo, el edil resalta que "tenemos un delegado de Fomento sin la más mínima pizca de rubor, que todos los meses hacen el ridículo apuntándose la bajada del desempleo, cuando baja el paro en todos sitios".

Lechuga mantiene que "naturalmente nos alegramos de la bajada del paro en Chiclana y de que lleguen iniciativas como el Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE), porque es lo que llevamos todos estos años reclamando". No obstante, alerta de que "la situación del empleo en Chiclana es que cada vez menos chiclaneros tienen opción en trabajar en el sector turístico de la ciudad. No hay formación, llevamos tres años sin formación específica".

De esta manera, el concejal del PP asegura que "tal es así, que han abierto los hoteles y no se corresponde con la bajada del paro en Chiclana, porque son contratadas muchas personas de otras localidades. La formación que necesita el sector turístico de Chiclana no está en cursos de 10 días para guía turístico. Eso no repercute en la obtención del trabajo de verdad, porque un guía turístico no se forma en 10 días. Eso sencillamente es jugar con la gente y una estafa. Sacar partido político a situaciones de necesidad de las personas desempleadas es muy duro y totalmente censurable".