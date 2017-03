El PP llevará al Defensor del Pueblo la "falta de información"

El Partido Popular denunció ayer lo que esta formación considera como "una situación alarmante en relación con el derecho fundamental que tenemos los concejales de acceso a la información del Ayuntamiento, algo que pone de manifiesto una vez más la falta de honestidad del Gobierno municipal de PSOE y Ganemos, cuestión que roza la ilegalidad, por no decir directamente que es ilegal".

En una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por los concejales Ernesto Marín y Ana María Bertón, el portavoz y presidente del PP local, Andrés Núñez, afirmó que "como dicen que judicializamos la vida política, hemos optado por ir al Defensor del Pueblo Andaluz, viendo que los reiterados retrasos en el accesos a la información por parte de los concejales del PP rozan ya el insulto".

Núñez explicó que "todos los concejales tenemos reconocido un derecho constitucional de acceso a los expedientes que existan en el Ayuntamiento, una garantía de protección fundamental por parte de los tribunales. Pero en Chiclana ese derecho no se garantiza, sino que vemos hasta mala fe en las reiteradas negativas y dificultades en el acceso por parte del equipo de Gobierno de José María Román".

El Partido Popular subraya así en este sentido que "hemos estado en el Gobierno municipal y sabemos que a veces hay dificultades para atender una petición en el plazo de cinco días que marca la ley, pero tiene que ser algo puntual". Sin embargo, tal hecho contrasta con la situación denunciada, argumentando el edil popular que "traemos aquí tres carpetas con peticiones de información sobre asuntos que hemos tenido que reiterar hasta en 13 ocasiones, como ha ocurrido al preguntar si había convenio entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía sobre la Escuela Oficial de Idiomas. En mayo de 2016 pedimos información por primera vez, pero no se nos responde hasta finales de marzo de 2017, es decir, que han necesitado casi un año y 13 solicitudes para dar una respuesta de prácticamente dos líneas y decirnos que no hay convenio alguno".

Entre los temas donde se denuncia "una dilación injustificada" en la respuesta está también "Sancti Petri, sobre el que se han pedido informaciones muy concretas reiteradas también en 13 ocasiones, o las 12 sobre la estación de autobuses, entre otros", inciden.

En este contexto, para Andrés Núñez, "la situación define perfectamente la actitud del Gobierno municipal, que hace gala de una falta absoluta de transparencia y falta de limpieza democrática". Así, manifiesta que "en los tiempos de corren, cuando se ponen en marcha leyes de transparencia para facilitar la información a la ciudadanía, con las que se pretende que las instituciones sean más transparentes, en Chiclana nos encontramos un Gobierno anclado en el siglo XIX, que prefiere tapar sus lagunas en la gestión antes que hacer lo que la ley les marca".

En ese sentido, la formación popular recalca que "no estamos hablando de una petición de información no contestada de manera puntual, sino de una costumbre del Gobierno local de no atender de forma reiterada las peticiones de acceso a la información que se les hace por parte del Grupo Municipal de Partido Popular".

Ante tal situación, el portavoz municipal del PP sentenció que "no nos podemos quedar de brazos cruzados, y por eso buscamos el amparo del Defensor del Pueblo, para que medie y vele por que el Ayuntamiento de Chiclana, gobernado por PSOE y Ganemos, respete el derecho fundamental de los concejales de esta Corporación a tener acceso a la información municipal".