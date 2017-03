El PP exige un pleno para levantar las suspensiones del Plan General

El portavoz municipal del PP, Andrés Núñez, abordó ayer en rueda de prensa lo que considera "la crónica de una muerte anunciada, porque hace 15 días, el Gobierno municipal, después de que el PP le obligara a hablar del no plan urbanístico de Chiclana, prometió algo que no ha cumplido nuevamente".

Núñez afirma que "tras el pleno extraordinario, y después de que se intentase previamente eludir el debate colocando justo antes de la sesión ordinaria del pasado mes, la delegada municipal de Urbanismo, Ana González, para intentar contrarrestar el ridículo hecho apareció para decir que en un plazo de 15 días se elevaría a pleno el levantamiento de la suspensión del Plan General. El plazo terminó ayer, sin que se haya convocado la sesión para la próxima semana".

En este contexto, el también presidente del PP de Chiclana manifiesta que "un gobierno que miente de manera constante, que falta a la verdad de manera tan reiterada, que no es capaz ni de cumplir su palabra en un plazo de dos semanas, no es un gobierno honrado. Estamos hablando de una cuestión capital para el futuro de la ciudad, no solo en un concepto abstracto de modelo de la ciudad y desarrollo, sino inmediato, en cuanto a la generación de empleo y de dar servicios básicos a más de 13.000 viviendas".

Sin embargo, a juicio del Partido Popular, "la delegada, en lugar de trabajar por un plan que se aprobó con el cierre de 2016, está más preocupada en salvar su imagen que en salvar el PGOU, que está suspendido en dos terceras partes, y que tiene las áreas de regularización suspendidas según consta en un documento oficial del Ayuntamiento, algo que supone la mitad de Chiclana, 23 millones de metros cuadrados, y que afecta a más de 13.000 viviendas".

En este sentido, el PP exige que "una vez por todas, tal y como se aprobó en el pleno extraordinario que obligamos celebrar, se levanten las suspensiones". Asimismo, hay una cuestión que "nos resultado fundamental y que tampoco se ha aclarado y es si los informes para el levantamiento de las suspensiones se hacen a través de los técnicos municipales o se tiene que contratar nuevamente a la empresa redactora del Plan General, con el consiguiente gasto para las arcas públicas provocado por la mala gestión en la redacción del PGOU por parte del PSOE".

Sobre este aspecto, dijo que "cuando llega el PSOE a la Alcaldía en junio de 2015 se encuentra un Plan General acabado, pero dice entonces que iba a hacer una serie de obras para reducir la inundabilidad, mientras escribía lo contrario en el documento del plan urbanístico".