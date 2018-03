El PP lamenta que los cursos de la Junta "no han comenzado pese a lo anunciado"

El PP lamenta que "desde el Gobierno local de PSOE y Ganemos no se trabaja en serio para que el turismo genere riqueza y empleo en Chiclana, y contra eso vendan una y otra vez la celebración de los cursos de formación de la Junta de Andalucía, a pesar de que a día de hoy aún no han comenzado".

La formación popular censura el hecho de que "todavía los tan cacareados cursos de la Junta de Andalucía para el Hotel Escuela Fuentemar no han empezado, por lo que para esta temporada no estarán esas personas disponibles para trabajar. Así, no saldrá nadie del paro en Chiclana, sino que vendrán de fuera, de otros sitios donde hay escuelas de hotelería y donde se imparten cursos de formación relacionados con el sector".

El PP resalta que "la formación en materia turística tendría que haberse desarrollado entre noviembre y marzo, para que las personas beneficiarias hubiesen tenido opción de trabajar en esta campaña, pero hay una mala gestión y una mala planificación, y los únicos culpables son el Gobierno local de Chiclana (PSOE-Ganemos) y la Junta de Andalucía".

Con respecto a la formación en materia turística, el PP solicita que "se trabaje con una planificación y se ponga sobre la mesa una formación seria y que dé opciones reales de incorporación al mercado laboral".

En este sentido, sobre el curso de guía turístico que se ofrece gratis para 20 personas con 50 horas de formación, el PP se pregunta si "esa formación es suficiente para que los chiclaneros encuentren un trabajo estable o si por el contrario lo que se pretende es vender que con un curso de formación mínima va a encontrar alguien trabajo".

El PP insiste en que "hace falta una formación seria y trabajada, porque no se puede pretender vender luego a la gente que va a encontrar trabajo como guía turístico con una formación mínima. Estamos desaprovechando las oportunidades que genera el mundo turístico, porque tenemos un equipo de gobierno desconectado de la realidad y de las necesidades de Chiclana".

El PP recuerda que "hace meses reclamamos que el Gobierno local y el alcalde trabajase para que Tecnotur se convirtiera en un centro de formación turística y de hostelería, pero vemos que José María Román no mueve un dedo para ello".