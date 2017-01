El PP se interesa por si Chiclana deberá pagar el déficit tarifario del tranvía

El Partido Popular solicitará en el Pleno del próximo jueves el apoyo del resto de grupos políticos con representación municipal para que "se inste a la Junta de Andalucía a que deje claro que el Ayuntamiento de Chiclana no pagará ni un solo euro del déficit tarifario del tranvía Chiclana-San Fernando-Cádiz".

El concejal y diputado provincial del PP Ernesto Marín afirma que "el déficit será elevado, y como no hablan claro, entendemos que es importante que todos los grupos municipales representados en el Ayuntamiento, incluido el PSOE, apoyen nuestra propuesta". La posición defendida por la formación popular se debe "a dos motivos fundamentalmente, ya que, por un lado, en el convenio firmado en su día así se dijo; y, en segundo lugar, porque políticamente sería un engaño más a la ciudadanía, tras subidas en Chiclana de impuestos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la tasa municipal de basura y el agua".

En esta línea expositiva, Marín defiende que "hay que pedir que los demás grupos políticos digan lo que piensan. El PSOE dijo ya que no era cierto que el déficit tarifario se vaya a sufragar por los ayuntamientos afectados, por lo que pedimos instar a la Junta de Andalucía para que se defina contundentemente y asegure que el cien por cien del déficit lo pagará ella".

Según el ex alcalde del PP, las reservas ante esta cuestión vienen por el hecho de que "ante las preguntas de nuestra parlamentaria andaluza, la chiclanera Teresa Ruiz-Sillero, el consejero manifestó que no podía dar el precio del billete porque tenía que hablar con otras administraciones. Así que, como no hablan de forma clara, llevamos la cuestión al Pleno, para que todos los grupos políticos se retraten y reclamemos juntos que el coste sea asumido en su totalidad por el Gobierno andaluz".

Ernesto Marín plantea también otras cuestiones que están sin resolver en lo que concierne al tranvía Cádiz-San Fernando-Chiclana. Así, apunta que "en el debate plenario imaginamos que también se hablará de dónde están las pruebas del tranvía, que tenían que haberse hecho antes de finales de 2016. Igualmente, también está sin resolver qué empresa va a gestionar el tranvía, porque Renfe, como se dijo, no ha dicho la última palabra".