El PP insiste en la necesidad de actuar en el carril bici debido a su mal estado

El PP solicita al Gobierno local de PSOE y Ganemos que "deje a un lado la política vacía de gestión y repleta de titulares y fotos y se ponga a trabajar por Chiclana". En esta ocasión plantea "la necesidad de actuar en el carril bici, cuyo estado es lamentable y peligroso, como ya se ha denunciado en numerosas ocasiones tanto por nuestra parte como desde otros colectivos". Los populares destacan que "el carril bici, una vía muy utilizada por muchos chiclaneros para hacer deporte y desplazarse hasta la Ciudad Deportiva de Huerta Mata o el Polígono Industrial de Pelagatos, está fatal".

En concreto, la formación popular destaca "el mal estado del pavimento, con el consiguiente peligro para los ciclistas principalmente, que pueden sufrir caídas", así como "la falta de iluminación durante el recorrido, con farolas donde no hay ni cableado ni luminarias".

En este contexto, el PP afirma que "ya propusimos hace meses la necesidad de mirar al río Iro y de recuperarlo e integrarlo en la ciudad, como fuente de riqueza y de generación de empleo".

Igualmente, exponen que "a pesar de nuestra propuesta, PSOE y Ganemos no hacen nada, ni la aceptan ni proponen alternativas. Simplemente se limitan a intentar acallar al PP con titulares vacíos y fotografías, con su habitual estrategia de la cortina de humo, mientras el pueblo de Chiclana sufre las consecuencias".

Para el PP, el gobierno local "podría empezar por adecentar lo que ya tenemos, como es el caso del carril bici, para el que reclamamos una actuación desde que comenzó el mandato con José María Román en la Alcaldía, sin que se haya hecho absolutamente nada. Es lamentable que Chiclana, que fue Ciudad Europea del Deporte durante nuestra etapa en la Alcaldía, muestre esta desconsideración hacia los deportistas y aficionados a la bicicleta".

Según manifiestan desde el PP, "lo peor es que hasta que no ocurra algún accidente o alguna desgracia, Román no moverá ni un dedo". Así, los populares insisten en "la necesidad de actuar ya en el carril bici, porque la ciudadanía de Chiclana no se merece una gestión de segunda por parte de su alcalde".