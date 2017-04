El PP insiste en el debate sobre las suspensiones del PGOU

El portavoz del PP, Andrés Núñez, ha denunciado nuevamente "el silencio" por parte del Gobierno local de PSOE y Ganemos sobre el pleno extraordinario "que se comprometió a convocar en 15 días" para levantar las suspensiones que pesan sobre el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU).

Así, Núñez afirma que "las mismas prisas que tiene el Gobierno municipal por cobrar un mayor Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los propietarios debería tenerlas para levantar las suspensiones que tienen paralizadas dos terceras partes del Plan General, porque la actitud que mantiene el equipo de Gobierno con respecto al PGOU es indecente".

El también presidente de los populares chiclaneros insiste en que "hace unos días el PP reclamaba la convocatoria del pleno para el levantamiento de las suspensiones del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), dicho de otra forma, la puesta en marcha del PGOU, pero tras incumplir el compromiso adquirido para tapar el ridículo hecho, PSOE y Ganemos vuelven a mentir y a dar la callada por respuesta".

El edil popular resalta que "el documento del PGOU prevé la creación de 15.000 empleos, lo que quiere decir que es el principal plan de empleo que tiene la ciudad, pero lo que están haciendo el PSOE y Ganemos es retrasar su puesta en marcha".

Desde el PP se incide en que "lo único que pedimos es que se cumpla el compromiso adquirido hace unos 20 días, y que se celebre un pleno extraordinario para el levantamiento de las suspensiones, porque Chiclana no puede seguir siendo víctima de las negligencias del equipo de Gobierno de José María Román".

Núñez subraya que "hay parcelas que estaban clasificadas antes como no urbanizables, y ahora con el PGOU, al estar en urbano no consolidada, pagan mucho más IBI. Esta circunstancia, como ya hice constar en un pleno, hace que se dé una doble injusticia hacia los propietarios, pues mientras las suspensiones prohíben la puesta en marcha de esos suelos y dar licencias, no prohíben al Ayuntamiento cobrar más IBI por suelo urbano, algo en lo que está trabajando con especial celeridad el delegado de Hacienda".