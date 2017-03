El PP pide el apoyo al resto de grupos en el Pleno "para buscar soluciones al PGOU"

En relación con el Pleno extraordinario sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se celebra hoy a petición del PP, los populares han manifestado que su objetivo es "buscar el beneficio de la ciudad, pues es vital para la creación de empleo y el futuro de Chiclana el que se levanten las suspensiones, apoyar el proceso de regularización haciéndolo viable económicamente y facilitar los procedimientos administrativos desde el Ayuntamiento. Por estos motivos, entendemos que el resto de grupo municipales deben apoyar nuestras propuestas".

En la jornada de ayer, el portavoz de los populares, Andrés Núñez, presentó un mapa del municipio en las que, según éste, "se ven reflejadas las zonas afectadas por la suspensión del PGOU". "El PP ha repetido que le PGOU en vigor no supone ni las dos terceras partes del que tenía que haberse aprobado", defendió. Asimismo, el presidente del PP explicó que "hay tres tipos de suelos básicamente, entre los que está el suelo urbano consolidado, el que tiene todos los servicios, que podemos identificar con el centro de la ciudad y la playa. Pero para lo que se necesita un PGOU es para los suelos nuevos, los que permitan el crecimiento y el desarrollo de la ciudad. Tenemos aquí el suelo urbano no consolidado, donde están las áreas de regularización, las zonas de viviendas irregulares que todo el mundo conoce y que hoy no están en vigor, es decir, que ni se pueden conceder licencias ni regularizar nada".

Sobre este aspecto, apuntó que "la respuesta del Gobierno municipal a la hora de hablar de costes de regularización, tras haber prometido que no se pagaría más de 9.500 euros, es que no se pueden dar ahora porque estas zonas estás suspendidas. No podemos olvidar que hablamos de 23 millones de metros cuadrados".

Por otra parte, Núñez resaltó que "luego hay suelos que se habían empezado a desarrollar con planes anteriores y que estaban pendientes de realizar. Unos están suspendidos en un 60% y otros en un 65%. En total, estos suelos son unos 24 millones de metros cuadrados. La importancia es que son los suelos que en teoría tenían que desarrollarse de manera inmediata. De estos suelos, sólo está activo un 1,58%, correspondiente a 375.000 metros cuadrados, una auténtica vergüenza".

En este contexto, desde el Partido Popular manifiestan que "lo que se ha aprobado en el PGOU es el suelo urbanizable, pero estos suelos difícilmente podrán tener un desarrollo cercano, porque son zonas aisladas. Suponen el 7,5%, es decir, poco más de tres millones de metros cuadrados de todo el documento".

Por todos estos motivos, para el PP "es necesario que se lleve a cabo una serie de cuestiones que hemos planteado para solicitar el Pleno extraordinario. Algo fundamental es conseguir la implicación de la Junta de Andalucía para desbloquear y levantar las suspensiones que pesan sobre el Plan General". En esta línea, Núñez aseguró que "desde el PP esperábamos un Gobierno municipal con altura y empaque para velar por los intereses de la ciudad, pero lejos de eso, en lugar de explicar las cosas, únicamente dicen sandeces, sin pensar en los inversores que no pueden sacar adelante sus proyectos por la suspensión de gran parte del PGOU".

"Ante la pasividad del Ayuntamiento, defendemos que se haga una labor de información y con el Pleno buscamos soluciones, no confrontación. Por eso reclamamos el apoyo al resto de grupos municipales a las medidas solicitadas, entre las que está la implicación de la Junta", concluyen.