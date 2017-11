El PP expone su visión para recuperar "la esencia" del centro

El PP ha presentado una propuesta de plan estratégico para el centro histórico, denominado 'Proyecto Alma'. El portavoz y presidente local del PP, Andrés Núñez, acompañado por Ana Belén Panés, vicesecretaria se sectores productivos de la formación, afirma que "este planteamiento responde a una necesidad que entendemos evidente, y que fue adelantada hace unos días a los comerciantes de la calle Larga, uno de los principales beneficiarios de dicha actuación".

Asimismo, comentó que en los próximos días pretende darlo a conocer a asociaciones de comerciantes y otros colectivos, para que puedan también aportar su opinión al respecto.

Dice que se podría usar el millón y medio de euros destinado al edificio de la Plaza Mayor

Para Núñez, 'el Proyecto Alma' es necesario "porque entendemos que el centro histórico ha perdido su esencia, su alma, su identidad. A lo largo de los años, con un desarrollo que entendemos negligente, como el que se hizo en Plaza Mayor o con el derribo de lo que era nuestro antiguo mercado de abastos, se ha perdido identidad. Es evidente que las condiciones del actual mercado de abastos son mejores, pero no quita para que el antiguo se hubiese mantenido y dedicado a actividades culturales, por ejemplo".

Según el edil popular, "esta falta de identidad, de alma, entendemos que genera un desapego de los propios ciudadanos hacia el centro. La revitalización del centro debe ser una consecuencia natural de la recuperación de su identidad".

El 'Proyecto Alma' nace, tal y como explica el concejal del PP, porque "nos hacemos diferentes preguntas, como por ejemplo, qué sensación siente cualquier chiclanero o visitante cuando viene al centro. ¿Se siente que es un espacio cómodo, agradable? ¿Es un espacio geográfico fácilmente identificable? ¿Qué calles componen el centro? Las respuestas pueden ser muy variadas, y eso hace que el centro pierda identidad".

Según Núñez, esta iniciativa contempla un estudio integral y transversal de todas estas cuestiones "que entendemos hacen que el centro no sea un centro urbano. El objetivo fundamental es recuperar nuestro centro histórico, para que cualquier visitante y los chiclaneros podamos entender que hay una identidad". En este sentido, indica que "hay que preguntarse si la ordenación del tráfico es la correcta. No hablo de peatonalización o no, sino si es fácil circular por el centro, por ejemplo. Si tenemos un centro donde está incluida la Plaza Mayor, con un elemento arquitectónico como la Iglesia Mayor, habrá que ver si puede llegarse con facilidad desde los diferentes puntos de entrada a Chiclana". Sobre este mismo aspecto, también pone sobre la mesa el que "hay que estudiar si es bueno que Jesús Nazareno está cortada al tráfico, porque también es algo que puede influir en ese objetivo".

Otra cuestión que habría que estudiar para el PP son las zonas de aparcamiento. "Con el PSOE la zona azul ha aumentado y ha llegado a calles impensables, como calle Hormaza. Hay un parking en Plaza Mayor, en la Plaza de Abastos, hay dos en superficie en calle Caraza. ¿Hace falta la actual zona azul o puede plantearse la reducción de calles o de horarios, por ejemplo? Es un debate que hay que abrir por el bien de nuestra ciudad".

'El Proyecto Alma' también aborda la iluminación del centro. "Los comerciantes de calle Larga nos dicen que es pobre. No damos una respuesta, sino que planteamos el tema para que entre todos podamos aportar", afirma Andrés Núñez.

Igualmente, se cuestiona la actual señalética "que demuestra que si se viene por Alameda Solano es imposible llegar al centro de Chiclana, porque cuando llegas al puente de Los Remedios deja de señalizar y acabas en El Pilar. Las señales están para los de fuera, por lo que si una señal no es eficaz, se debe eliminar y corregir. Si queremos la gente vaya al centro, lo primero es facilitarse que llegue, y eso a día de hoy no ocurre".

También se considera importante abordar "la identidad, porque no es normal que en calles próximas existan tipos diferentes de farolas, de bancos, de papeleras… al final eso está diciendo que no hay identidad unificada". Y no menos importante para la formación popular es estudiar "otro aspecto fundamental, pues para que tenga vida el centro tiene que estar habitado. ¿Deben tomarse medidas para que se permita mayor altura en las edificaciones y mayor densidad de viviendas?".

Andrés Núñez resalta que "todas las cuestiones planteadas, a las que el PP, como cualquier chiclanero, puede tener una opinión, es un listado a las que pretendemos dar respuesta. Habrá que estudiar a ciudades próximas que han conseguido hacer un centro atractivo. Tenemos que hacer un recorrido histórico por nuestro centro urbano, para crear una identidad y que cualquier persona pueda identificar que está en el centro cuando acceda al mismo".

El propósito planteado es que "una vez que demos respuesta el objetivo es que el centro histórico se defina como un espacio singular y diferenciado. A día de hoy vemos que los turistas buscan lugares con un elemento diferenciador". El planteamiento del PP va acompañado incluso de la partida económica que puede utilizarse desde el Ayuntamiento para acometer el Proyecto Alma. "Todo esto se puede hacer con el millón y medio de euros que el PSOE pretendía gastarse en comprar un tercio del edificio de Plaza Mayor", dijo Núñez.