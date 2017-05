El PP dice que eliminará la tasa de las terrazas en 2019 "una vez que lleguemos al Gobierno"

El concejal José Manuel Lechuga, acompañado de la secretaria general de la formación popular, Ana Domínguez, anunció que "el Partido Popular suprimirá las tasas de las terrazas en 2019 una vez lleguemos al Gobierno local".

Lechuga aseguró que "ahora mismo se está produciendo una injusta situación a todas luces, porque se está gravando con un alto coste la ocupación de la vía pública por parte de la hostelería".

El edil del PP denuncia que no se está cumpliendo una hoja de ruta marcada con los hosteleros, "pues según lo pactado en su día, primero se iban a marcar las normas estéticas para dar una uniformidad en las terrazas para ganar visualmente; y después se llevaría a cabo un periodo de adaptación. Y una vez instaladas uniformemente las terrazas, ya se entraría a discutir cómo llevar a cabo dicha tasa en el futuro".

Asimismo, la formación popular denuncia también "la falta de un criterio claro en la Delegación Municipal de Urbanismo en la concesión de licencias de terrazas, y la tardanza en concederlas. Hay muchos emprendedores en hostelería que dejan su idea de negocio porque se tropiezan con la administración local, porque es casi imposible conseguir las licencias por la tardanza con la que se trabaja".

Para el Partido Popular, "corregir el gran déficit que hay en Chiclana pasa por ordenar la falta de uniformidad en las terrazas. Eso es lo que se había hablado con la Asociación Chiclanera de Hostelería, pero el Ayuntamiento lleva más de un año sin reunirse con el sector, y así no se pueden hacer bien las cosas".

Por este motivo, los populares insisten en que "no admitimos el afán recaudatorio del equipo de Gobierno (PSOE-Ganemos), que nos sube el Impuesto de Bienes Inmuebles, la tasa municipal de basura, el agua y ahora aplica las tasas de terrazas, para luego malgastar el dinero recaudado de los bolsillos de los chiclaneros en caprichos y en tapar su mala gestión".

Por su parte, Ana Domínguez afirma que "desde el PP entendemos que el dinero de los impuestos tiene que revertir en la mejora de servicios para todos y si esto no se cumple y si pagamos cada vez más impuestos pero no se arreglan las plazas, no hay estación de autobuses, las calles están sucios por excrementos de animales y no llegan los planes de empleo municipales, se acaba generando hastío por parte de PSOE y Ganemos". Además, resalta que "el Gobierno local está impidiendo que la recuperación económica y de consumo se afiance en nuestra ciudad, con más impuestos cada vez".