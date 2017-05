El PP exige dimisiones tras la pérdida de los fondos Edusi

El PP ha valorado la pérdida de nuevo de los fondos Edusi por parte de la localidad como "una triste noticia para Chiclana que puede definir la ineptitud del Gobierno municipal de PSOE y Ganemos, el más inepto de toda la provincia de Cádiz". En la comparecencia, el portavoz y presidente del PP de Chiclana, Andrés Núñez, que estuvo acompañado por el concejal José Manuel Lechuga y la secretaria general popular, Ana Domínguez, afirmó que "el Gobierno municipal ya ha perdido 15 millones del primer Edusi, cinco de los fondos europeos de Iniciativa Urbana (UIA) y ahora otros 10 de la segunda convocatoria de los Edusi. Veremos qué dicen y cómo justifican desde el Gobierno local esta nueva derrota para Chiclana".

Núñez resaltó que "Chiclana no necesita un alcalde que presume de hacer viajitos a Marruecos y Gibraltar mientras pierde proyectos por no hacer el trabajo del día a día. Es una barbaridad y una vergüenza, porque estamos hablando de que Chiclana ha perdido 30 millones de euros". En este sentido, el portavoz popular incidió en que "Chiclana no ha sacado ni un euro en dos convocatorias, y ahí están Cádiz, que recibirá 15 millones de euros, Puerto Real y Rota; sin olvidar que ya San Fernando, El Puerto, Jerez y Conil obtuvieron millonadas en la primera convocatoria. Pero eso parece dar igual a José María Román, al que lo que importan son las fotitos en Gibraltar y en Marruecos. Se ve que no le interesan los parados de Chiclana".

El edil popular recordó que "ya cuando se llevó este tema a pleno, que apoyamos por responsabilidad con Chiclana, no porque estuviéramos de acuerdo con el trabajo del Gobierno local, el delegado de Fomento, Adrián Sánchez, dijo literalmente a ver si nos toca la bolita. Éste es el nivel". En este contexto, desde la formación popular se preguntan si "esperaban una solución diferente presentando el mismo proyecto que no se aprobó en la primera convocatoria". Tal circunstancia viene a demostrar, para el PP, que "no se gestiona abriendo una cuenta de Twitter y poniendo un cartel a la entrada de Chiclana para decir que hay participación ciudadana. Al Gobierno sólo le interesan las fotitos, arreglar el despacho del alcalde y poco más, y lo está demostrando con sus hechos".

En esta línea, Andrés Núñez manifestó que "no puede ser que se pierdan proyectos como el UIA por no rellenar el formulario, que tumben la propuesta en la primera convocatoria de los Edusi por no dar participación pública y que se repita la historia en la segunda". El líder de los populares locales considera que "esto es una vergüenza y tiene que haber alguien que asuma la responsabilidad política, porque se han perdido 30 millones de euros en una ciudad que tiene alrededor de 12.000 personas desempleadas. Alguien tiene que dimitir, porque Chiclana se acaba de colocar en último lugar en cuanto a competitividad en la provincia, porque el resto de municipios tiene millones para invertir".

Por su parte, Lechuga afirmó que "el proyecto de Edusi tenía muchas carencias, algo que se repetía en la segunda convocatoria, porque estaba falto de participación". Y es que, "este tipo de convocatorias quiere acabar con el modo de gobernar en forma de antojos y personalismos, a golpe de caprichos y proyectos faraónicos, algo a lo que nos tiene acostumbrados Román".